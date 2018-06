Von Christian Jentsch

aus Tirana

Tirana – Eine hippe Bar reiht sich an die andere, zahlreiche schicke Restaurants haben eröffnet und auf dem neu als Fußgängerzone gestalteten Skanderbeg-Platz im Herzen der Hauptstadt Tirana geht ein Konzert mit Tausenden Fans über die Bühne. Albanien boomt und hat so gar nichts mehr mit dem Steinzeit-Kommunismus des früheren Diktators Enver Hoxha zu tun, der das Land nach Ende der faschistischen Fremdherrschaft vom Rest der Welt isoliert und in eine Art Nordkorea in Europa verwandelt hat. So ließ er aus Angst vor einer feindlichen Invasion 200.000 Bunker errichten und Straßen in Schlangenlinien bauen, damit keine Flugzeuge landen konnten.

Wer heute von dem vom deutschen Bauriesen Hochtief errichteten und mittlerweile an chinesische Investoren verkauften modernen Flughafen Tiranas ins Stadtzentrum fährt, sieht ein anderes Albanien, in dem Shopping-Center in die Höhe gezogen werden und der Verkehrsinfarkt zur Rush Hour zum Alltag gehört. Und er sieht ein Land, das sich ganz und gar der Orientierung nach Europa verschrieben hat. Europas Sterne sind im Stadtbild allgegenwärtig. „Wir sind und wir waren immer Europa. Für uns geht die Sonne im Westen auf“, erklärt der albanische Regierungschef Edi Rama gegenüber österreichischen Journalisten, die auf Einladung des Instituts für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM) nach Albanien gereist sind. Vorsitzender des IDM ist der ehemalige Sonderkoordinator des Stabilitätspakts für Südosteuropa und Ex-ÖVP-Vizekanzler Erhard Busek.

Für Albanien steht beim kommenden EU-Gipfel am 28. und 29. Juni in Brüssel die Zukunft des Landes auf dem Spiel. Albanien hofft endlich auf grünes Licht für den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit der EU. Die EU-Kommission hat die Aufnahme von konkreten Beitrittsverhandlungen mit Albanien empfohlen. In dem Mitte April von EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn vorgelegten Bericht zu den EU-Kandidatenländern stellt die EU-Behörde dem Land ein positives Zeugnis aus. Albanien habe die Reform der öffentlichen Verwaltung konsolidiert und die Unabhängigkeit, Effizienz und Rechenschaftspflicht der Justiz verstärkt, heißt es in dem EU-Bericht. Weitere entschlossene Bemühungen habe Albanien im Kampf gegen Korruption und Organisierte Kriminalität und im Kampf gegen den Drogenhandel unternommen. Bereits 2014 wurde Albanien der Kandidatenstatus verliehen, doch die Hürden für den Beginn konkreter Beitrittsverhandlungen sind hoch. Schließlich müssen alle 28 EU-Staaten zustimmen. Länder wie Frankreich, die Niederlande und Dänemark standen zuletzt auf der Bremse – vor allem aus innenpolitischen Gründen. Eine EU-Erweiterung ist in vielen Mitgliedsländern alles andere als populär und vor allem die politische Rechte macht Stimmung dagegen.

Die EU hat bei ihrem Gipfel Mitte Mai in Sofia den sechs Ländern des Westbalkan – neben Albanien auch Montenegro, Mazedonien, Serbien, Bosnien-Herzegowina und der Kosovo – eine klare europäische Perspektive versprochen. Von konkreten Schritten in Richtung EU-Beitritt war freilich nicht die Rede. „Wir dürfen nicht in Agonie zurückfallen. Sonst gibt es ein Desaster“, warnte EU-Erweiterungskommissar Hahn. Und eines ist klar: Wenn Europa den Westbalkan im Warteraum der Union versauern lässt, sind andere Staaten zur Stelle, um in der geostrategisch so wichtigen Region ihren Einfluss auszubauen. Russland, die Türkei, China und auch die Golfstaaten haben längst ein Auge auf den Westbalkan geworfen.

Für den albanischen Premier Edi Rama ist es jedenfalls unverständlich, dass seinem Land von einigen EU-Staaten nach wie die kalte Schulter gezeigt wird. „Die EU-Kommission stellte uns ein sehr gutes Zeugnis aus. Trotzdem blocken einige EU-Länder. Das ist nicht zu argumentieren“, erklärte Rama gegenüber österreichischen Journalisten. „Sicher, wir müssen noch viel tun, um der EU beitreten zu können. Aber um besser zu werden, um die Modernisierung des Landes voranzubringen, brauchen wir die Verhandlungen mit der EU, wir brauchen die europäische Perspektive. Europa ist unser Traum und unsere einzige Option“, hofft der albanische Regierungschef auf Beitrittsgespräche. Und er betont, dass Albanien seine Hausaufgaben gemacht hat. „Wir haben mehr getan als alle anderen Länder zuvor, etwa hinsichtlich der Justizreform.“ Im Zuge der Justizreform werden Richter und Staatsanwälte einer genauen Überprüfung unterzogen. In der Untersuchungskommission sitzen 120 Juristen, die von 50 ausländischen Experten beraten werden. Korrupten Richtern soll damit der Garaus gemacht werden, Rechtssicherheit und Vertrauen in die Justiz heißen die Zauberworte.

Europa ist so nah und doch so fern zugleich. Und Rama warnt vor den Folgen, sollte es weiterhin keine EU-Perspektive geben: „Das Vertrauen der Menschen in die EU wäre verloren. Und die laufenden Reformen würden ins Stocken geraten.“ China, Russland und die Türkei sind für Rama freilich keine Option. Sie seien vielmehr eine „Gefahr“. Auch Erion Veliaj, der neue Shooting-Star in der albanischen Politik, weiß als Bürgermeister der Hauptstadt Tirana, deren Bevölkerung jährlich um bis zu 35.000 Menschen wächst, um die Gefahren, sollte Albanien von der EU abgewiesen werden. „Wenn Europa uns nicht will, werden die antieuropäischen Populisten gestärkt.“ Und das in einem Land, das sich ganz und gar Europa verschrieben habe. Und das in einem Land, in dem es keine Spannungen zwischen den Religionsgemeinschaften gebe. Religion tauge in Albanien nicht als Spaltpilz, so Veliaj, der die albanische Hauptstadt zu einer modernen Metropole umgestalten will. Der Individualverkehr soll eindämmt werden, er setzt auf Leihräder, E-Government und rege Bürgerbeteiligung. Der Österreicher Andreas Brandstetter, CEO der Uniqa Versicherungsgruppe – Marktführer in Albanien –, ist im Gespräch mit österreichischen Journalisten jedenfalls von der „unglaublichen Entwicklung“ Albaniens beeindruckt. In wenigen Jahren hat Albanien einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht. „Den schlechten Ruf hat sich das Land nicht verdient“, so Brandstetter. Und auch der albanische Finanz- und Wirtschaftsminister Arben Ahmetaij betont: „Unser Kompass ist ganz nach Westen ausgerichtet.“