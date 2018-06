Meseberg – „Stunde der Wahrheit“: Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron haben sich zu entscheidenden Beratungen für EU-Reformen getroffen. Die durch den unionsinternen Asylstreit geschwächte Merkel empfing Macron am Dienstag im brandenburgischen Schloss Meseberg.

Beide wollen für den EU-Gipfel Ende Juni gemeinsame Vorschläge zur Flüchtlingspolitik und zur Reform der Eurozone vorlegen. Macron kam mit rund einstündiger Verspätung im Gästehaus der Bundesregierung im nördlich von Berlin gelegenen Meseberg an. Das Treffen der Kanzlerin mit dem französischen Staatschef bildete den Auftakt des deutsch-französischen Ministertreffens. Am Nachmittag werden eine Reihe von Ministern beider Länder zu einer gemeinsamen Sitzung zusammenkommen - unter ihnen Merkels Widersacher im Asylstreit, Innenminister Horst Seehofer.

„Stunde der Wahrheit“

Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire mahnte vor Beginn des deutsch-französischen Ministerrats ehrgeizige Reformen der Eurozone an. „Es ist die Stunde der Wahrheit der deutsch-französischen Beziehungen und die Stunde der Wahrheit der Zukunft der Eurozone“, sagte Le Maire dem französischen Sender RMC. Merkel und Macron müssten in Meseberg eine Einigung bei der Eurozonen-Reform erzielen – sonst werde die Eurozone „geschwächt“ und drohe in „Turbulenzen“ zu geraten. (APA/AFP)