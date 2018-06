Madrid, Barcelona – Ein Gericht in Deutschland hat spanische Medienberichte dementiert, wonach der katalanische Separatisten-Führer Carles Puigdemont von Berlin nach Hamburg umgezogen sein soll. „Hamburg kann ich nicht bestätigen“, sagte eine Sprecherin des Oberlandesgerichts Schleswig-Holstein am Dienstag in Schleswig.

Die Frage, ob er noch in Berlin sei, ließ sie offen und sagte lediglich: „Die Justiz weiß, wo Herr Puigdemont sich aufhält - und das ist wichtig.“

Auch der Medienanwalt Puigdemonts in Deutschland, Till Dunckel in Hamburg, wollte sich nicht zum aktuellen Aufenthaltsort äußern.

„In Berlin zu sehr exponiert“

Puigdemonts spanischer Anwalt Jaume Alonso-Cuevillas hatte am Dienstag dem katalanischen Fernsehsender TV3 gesagt, Puigdemont sei „aus Sicherheitsgründen“ von Berlin nach Hamburg umgezogen. „In Berlin war er zu sehr exponiert.“

Der frühere Regionalpräsident der spanischen Konfliktregion Katalonien sei in der deutschen Hauptstadt auch schon auf der Straße angepöbelt worden. „Deshalb mussten wir Maßnahmen treffen“, so der Anwalt. Wann der Umzug stattgefunden habe und wo Puigdemont in Hamburg untergekommen sein soll, blieb offen.

Puigdemont war nach einem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum und seiner anschließenden Amtsenthebung im Herbst 2017 nach Belgien geflohen. Am 25. März wurde er aufgrund eines europäischen Haftbefehls in Schleswig-Holstein festgenommen. Am 5. April erhielt er unter Auflagen Haftverschonung.

Die spanische Justiz wirft Puigdemont unter anderem Rebellion und Untreue vor. Dem 55-Jährigen drohen bis zu 30 Jahre Haft. Die deutsche Justiz muss noch entscheiden, ob er an Spanien ausgeliefert wird. (APA/dpa)