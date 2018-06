Brüssel – Beim EU-Gipfel Ende Juni wollen sich die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten auch mit der Einrichtung von Flüchtlingszentren etwa in Nordafrika befassen. Dies geht aus dem Entwurf einer Gipfelerklärung hervor, den Reuters am Dienstag einsehen konnte.

In solchen Flüchtlingszentren solle zwischen Armutsflüchtlingen und solchen Geflüchteten unterschieden werden, die internationalen Schutz benötigten. Damit soll erreicht werden, dass sich weniger Menschen auf die Flucht nach Europa begeben. Der Entwurf enthält auch den Appell an alle Mitgliedstaaten, die Weiterreise eines bereits in der EU registrierten Flüchtlings in ein anderes EU-Land zu verhindern.

Diese sogenannte Sekundärmigration zwischen den EU-Staaten gefährde das Asylsystem, heißt es in dem Entwurf der Erklärung. Die EU-Mitgliedstaaten sollten alle erforderlichen gesetzlichen und behördlichen Maßnahmen ergreifen, um dieser Sekundärmigration zu begegnen und um eng zusammenzuarbeiten.

Streit in Deutschland über Abweisungen

Die CSU fordert, in einem anderen EU-Land bereits registrierte Flüchtlinge direkt an den deutschen Grenzen abzuweisen. Darüber tobt ein heftiger Streit mit Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel, die stattdessen auf bilaterale Lösungen mit anderen EU-Staaten setzt. Die CSU hatte ihr am Montag eine Frist von zwei Wochen gewährt, um beim EU-Gipfel Ende Juni eine Lösung auszuhandeln. Andernfalls will Innenminister Horst Seehofer (CSU) die Bundespolizei anweisen, entsprechende Flüchtlinge zurückzuweisen.

Die EU-Kommission äußerte sich indes zurückhaltend zu der von Österreich unterstützten Idee für Asylzentren außerhalb der EU. „Es ist bisher noch kein konkreter Vorschlag“, sagte EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos am Dienstag nach einem Treffen mit den Innenministern der Westbalkan-Staaten, an dem auch Ressortchef Herbert Kickl (FPÖ) als künftiger EU-Ratsvorsitzender teilnahm.

EU-Kommissar: Initiativen „nicht diskutiert“

Derartige Initiativen für entsprechende Asylzentren außerhalb der EU seien am Dienstag in Brüssel nicht diskutiert worden, weder mit Albanien noch mit irgendeinem anderen Land, sagte Avramopoulos. Wenn das Thema aber aufkomme, „werden wir das diskutieren“, so der EU-Kommissar. Avramopoulos wich der Frage aus, wie die EU-Kommission zu diesen Überlegungen stehe. Es stelle sich die Gegenfrage, ob es ein Land gebe, das solche Zentren beherbergen wolle, sagte er.

Auch in den deutschen Asylstreit zwischen Kanzlerin Angela Merkel und Innenminister Horst Seehofer wollte sich Avramopoulos nicht einmischen. Deutschland habe von Beginn an klar gemacht, was Solidarität bedeute. Dabei stehe Deutschland unter großem Druck. Die Nachbarstaaten müssten sich eng koordinieren. Es müsse mehr Vertrauen und Solidarität unter den EU-Staaten geben. Man dürfe nicht jenen den Raum überlassen, die an europäischen Werten zweifelten. Die österreichische EU-Ratspräsidentschaft werde die Bewahrung europäischer Prinzipien zu einer ihrer Top-Prioritäten machen. (APA)