Von Verena Langegger

Innsbruck – Immerhin 38 Prozent der Österreicher vertrauen der EU, 55 Prozent vertrauen ihr nicht mehr. Das geht aus einer Eurobarometer-Umfrage im Auftrag der Europäischen Kommission vom Dezember 2017 hervor. Die größte Herausforderung ist für die Österreicher laut Befragung die Migration (28 Prozent), europaweit ist es die Arbeitslosigkeit (25 Prozent). Doch die EU beschäftigt sich nicht nur mit den großen Themen wie Migration, Grenzschutz, Digitalisierung oder Konsumentenrechte, sondern auch etwa mit Regionalpolitik.

Damit das auch bei den Bürgern ankommt, veranstaltet das Bürgerforum Europa Diskussionen. Denn: „Die EU ist in jeder Tiroler Gemeinde“, sagt Othmar Karas, Mitglied des Europäischen Parlaments. Karas gilt als glühender Europäer, für ihn ist „Regionalpolitik Investitionspolitik“. Das untermauert er mit einer Zahl: „94 Prozent des EU-Budgets fließen in irgendeiner Form in Regionen und Gemeinden“, sagt Karas, alle Förderungen miteingerechnet. Das will er jetzt unters Volk bringen, denn: „Wo ein Mehrwehrt, dort steigt das Europabewusstsein.“

Deshalb werden am Management Center Innsbruck (MCI) auch Projekte vorgestellt, die durch EU-Gelder entstanden sind. Etwa „Inno4wood“: Es soll gezielt grenzübergreifend Innovationen in der Forst- und Holzbranche fördern. Angelegt auf drei Jahre – mit einem Projektvolumen von fast 900.000 Euro –, bietet das Interreg-Förderprogramm der Europäischen Union die finanziellen Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit des Vereins proHolz Tirol, der Universität Innsbruck, der Cluster-Initiative Forst und Holz in Bayern und des Holzforums Allgäu. Oder der Europäische Sozialfonds (ESF), der darauf abzielt, Beschäftigungs- und Bildungschancen in der EU zu verbessern, und der zahlreiche Bildungsprojekte finanziert.

Warum die positive Wirkung der EU nicht in der Bevölkerung ankommt? „Regionalpolitik interessiert niemanden“, sagt der ehemalige Landtagspräsident und Landeshauptmann Herwig Van Staa. Interessant sei nur, wenn es in der EU einen Skandal gebe, etwa wenn Gelder verschwinden. Nichtsdestotrotz sei die EU für die Region Tirol-Südtirol-Trentino „ein Segen“. Deshalb wünscht sich Europaparlamentarier Karas von Gemeinde-, Landes- und Bundespolitikern, dass „sie zur EU stehen“. Denn immer nur der EU die Schuld an allem zu geben, reduziere die Glaubwürdigkeit des Projektes Europäische Union. Würden die Politiker dahinterstehen, hätte die EU auch bessere Zustimmungswerte.