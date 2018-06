Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck, Mailand – Wenn keine Schiffe mehr da sind, die sie auffangen und retten können, dann werden auch keine Menschen mehr von Afrika übers Meer Richtung Europa aufbrechen: Der über die Grenzen hinaus bekannte italienische Buchautor und Journalist Giampaolo Musumeci widerspricht dieser Aussage, die in dieser oder ähnlicher Form immer wieder getätigt wurde – zuletzt vom italienischen Innenminister Matteo Salvini. „Das ist falsch, sie werden losfahren. Und dann werden viele sterben“, sagt Musumeci nüchtern. In Italien hatte es Lega-Chef Salvini zuletzt mehrmals abgelehnt, Flüchtlinge von Schiffen aufzunehmen.

Musumeci, der in Mailand lebt, hat gemeinsam mit dem Kriminologen Andrea Di Nicola, der an der Universität Trient lehrt, nach jahrelangen Recherchen ein Buch über die Rolle der Schlepper verfasst: „Die Bekenntnisse eines Menschenhändlers – Das Milliardengeschäft mit den Flüchtlingen“. Nun arbeiten die beiden an ihrem nächsten gemeinsamen Werk, wieder geht es um Migration und die kriminellen Schleuserorganisationen, die davon profitieren.

Diese Banden werden nicht einfach mit ihrem lukrativen Geschäft aufhören, ist Musumeci überzeugt. „Das haben sie uns selbst bestätigt.“ Wie Di Nicola zuletzt in einem Interview meinte, werden sie künftig sogar noch mehr verdienen. Denn wenn es gefährlicher werde, nach Europa zu kommen, würden die Flüchtlinge eben noch höhere Preise dafür bezahlen müssen als bisher.

„Menschen lassen sich nicht einfach aufhalten“, ist auch Musumeci überzeugt. Aber es werden bei Weitem nicht so viele sein, wie derzeit befürchtet oder prophezeit werde: „Dass Millionen von Flüchtlingen kommen werden, ist wie vieles andere falsche Propaganda.“ Doch Angstmache bringe Wählerstimmen, wie sich nun auch in Italien zeige. „Das funktioniert immer und überall.“ Die Lega konnte in den vergangenen Wochen starke Zuwächse verzeichnen.

Beide sprechen sich dafür aus, dass Europa vereint agieren solle, es mache keinen Sinn, innerhalb der Union die Grenzen zu schließen. „Wir müssen uns auch fragen, welches Europa wir in Zukunft wollen. Wollen wir Isolierung? Es macht den Eindruck, dass jedes Land einen neuen Egoismus pflegt. Jeder macht, was er will“, sagt Musumeci. Das Gipfeltreffen heute Sonntag könne ein neuer Anfang sein. „Es muss auch darum gehen, Geld für die Länder, aus denen Menschen flüchten, zu investieren.“

Die Flüchtlinge in Lagern unterzubringen, erscheint ihm nicht als geeignete Lösung – „weil es bisher schon nicht funktioniert hat“, macht er auf die Gewalt dort aufmerksam. Dass auch Ägypten als mögliches Land dafür genannt werde, sei Anlass zur Sorge: „Ich denke nicht, dass es ein guter Partner ist. Die Menschenrechte haben dort keinen Stellenwert.“