Berlin, München – Der Präsident des Deutschen Bundestags, Wolfgang Schäuble, hat CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer vor einem Alleingang in der Asyl- und Flüchtlingsfrage gewarnt. „Wenn in dieser Frage ein Minister anders als die Kanzlerin entscheiden würde, hat sie aus der Würde ihres Amtes heraus keine Wahl“, sagte der CDU-Politiker dem Tagesspiegel am Sonntag und deutete damit eine mögliche Entlassung Seehofers an.

Merkel hatte Seehofers Plan, bestimmte Flüchtlinge an der Grenze zurückzuweisen, zur Frage ihrer Richtlinienkompetenz erklärt. Seehofer wiederum hat sich empört darüber gezeigt, dass Merkel hier die Richtlinienkompetenz des Kanzleramts ins Spiel bringe und es als ungewöhnliche Drohung kritisiert. „Das werden wir uns auch nicht gefallen lassen“, sagte Seehofer im Interview mit der Süddeutschen Zeitung (Wochenendausgabe).

Das Kanzleramt habe wegen seines Plans, Flüchtlinge an der Grenze abzuweisen, die bereits in anderen EU-Ländern registriert sind, „aus einer Mücke einen Elefanten gemacht“. Es sei „höchst ungewöhnlich, gegenüber dem Vorsitzenden des Koalitionspartners CSU mit der Richtlinienkompetenz zu drohen“, sagte Seehofer.

Auch in der Sache legte der Innenminister nach. Seine Haltung sei klar, sagte er. Wenn der EU-Gipfel „keine wirkungsgleichen Lösungen“ bringe, würden Migranten, die bereits in einem anderen EU-Land registriert sind, zurückgewiesen, sagte Seehofer.

Schäuble zuversichtlich für Lösung

Schäuble zeigte sich aber zuversichtlich, dass der Streit in der Union gelöst werden könne. „Ich kann nur hoffen und bin auch sicher, dass beide nach einer Lösung suchen, die nicht nur ihr eigenes Gesicht, sondern auch das Gesicht des anderen wahrt“, sagte er. „Alles andere wäre unverantwortlich.“

„Kein symbolischer Akt“

Seehofer will es bei seinem Vorhaben nicht mit einem symbolischen Akt belassen. Es gehe darum, „dass man effektiv zurückweisen kann“. Dazu gehörten für ihn „temporäre, anlassbezogene Kontrollen auch an anderen Grenzübergängen als den drei stationär kontrollierten in Bayern“.

Der Innenminister will seinen Plan ab Juli umsetzen, sollte bis dahin keine europäische Lösung gefunden sein, die Merkel favorisiert. (APA/AFP/dpa)