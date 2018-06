Ist die Europäische Union, so wie wir sie heute kennen, noch zu retten?

Franz Fischler: Es muss uns allen klar sein, dass es innerhalb der EU keinen Weg zurück in eine Zeit vor 2008 geben kann. Es kann keine Restaurierung, es kann nur eine Weiterentwicklung geben. Als ich noch Mitglied der Kommission (1995 bis 2004) war, wäre man für verrückt erklärt worden, wenn man gesagt hätte, die EU zerfällt. Diese Zeit ist leider vorbei. Ich denke also, dass sich die EU weiterentwickeln muss. Sie wird wohl anders aufgestellt sein als heute, sie wird auch keine EU mit so vielen Mitgliedstaaten sein, die allesamt denselben Status haben. Für diese Weiterentwicklung braucht es keine „Achse der Willigen", jedoch eine „Gruppe der Willigen", die die Integration voranbringen will. Ich bin davon überzeugt, dass es noch genügend Vernünftige gibt, die wissen, dass dies die einzige Chance ist, gegen den Rest der Welt bestehen zu können. Mein Restoptimismus nährt sich aus folgender Überlegung: Wenn diese „Gruppe der Willigen" erfolgreich ist, werden alle jene zentrifugalen Kräfte in der EU versuchen, wieder fester Bestandteil dieser Gruppe zu werden.

Übersetzt heißt dies: Diese EU, wie wir sie kennen, befindet sich im Siechtum.

Fischler: Man muss es schonungslos sagen: Gelingt diese Weiterentwicklung nicht, dann wird aus der EU eine Freihandelszone. Mit anderen Worten: Dann gibt es keine Union mehr.

Sie betonen Ihren europäischen Restoptimismus. Aber der um sich greifende Rechtspopulismus setzt auf Renationalisierung.

Fischler: Diese nationalistischen und zugleich populistischen Tendenzen bilden einen gefährlichen Sprengstoff. Wollen wir aber die liberale Demokratie bewahren, wollen wir, dass auch unsere Kinder noch Jobs haben und in einer vernünftigen Umwelt leben, dann muss die weitere Renationalisierung Europas verhindert werden.

Und wenn diese „Gruppe der Willigen" scheitert ...

Fischler: ... dann müssen wir uns politisch und wirtschaftlich auf eine düstere Zukunft einstellen. Die Folgen sind drastischer, als wir sie uns heute vorstellen können.

Was bedeutet dies für den Euro?

Fischler: Wenn sich so eine Gruppe bildet, von der ich gesprochen habe, eine Gruppe also, die die EU weiterentwickeln will, dann wird es dort auch weiter den Euro geben. Zerfällt die EU in eine Freihandelszone, sehe ich für den Euro keine Zukunft.

Wen zählen Sie zu einer „Gruppe der Willigen"?

Fischler: Im Wesentlichen die Gründungsstaaten, die baltischen Länder, auch Slowenien, Spanien, Portugal und Irland, selbst Griechenland zähle ich dazu. Ich bin auch davon überzeugt, dass Österreich, wenn es darauf ankommt, bei jener Gruppe sein will, die Europa weiterentwickeln will. Auf die Renationalisierung setzen hingegen die Viségrad-Staaten und bayerische Regionalkaiser.

Beunruhigt Sie nicht die zur Schau gestellte Nähe der Bundesregierung zu den Viségrad-Ländern Polen, Ungarn, Slowakei und Tschechien?

Fischler: Vielleicht glaubt die FPÖ, dass sie sich damit wichtig machen kann. Aber die Regierung als Ganzes ist für die Politik der Viségrad-Staaten nicht anfällig. Letzten Endes stellt sich Kanzler Sebastian Kurz sicher die Frage: Was bringt eine Anbiederung an Orbán und Freunde und was können wir verlieren?

Momentan scheint es so zu sein, dass die Migrations- und Flüchtlingsfrage vor allem den nationalen und rechtspopulistischen Kräften dazu dient, in ihren jeweiligen Staaten die politische Macht zu erobern, abzusichern oder auszubauen. Dass dabei die EU schweren Schaden nimmt, scheint allen egal zu sein.

Fischler: Das scheint nicht nur so zu sein, das ist so.

Dieser Konflikt sorgt zudem für eine massive Schwächung der deutschen Kanzlerin. Angela Merkel war bislang für den Zusammenhalt in der EU enorm wichtig.

Fischler: Wenn Merkel scheitert, dann gibt es nur noch Emmanuel Macron als starke Kraft für eine europäische Lösung — und so wird daraus ein Minderheitenprogramm.

Neben der Migrationsfrage, der Krise der deutschen Regierung, droht in Italien enorme Gefahr für die EU.

Fischler: Richtig — und zwar in wirtschaftlicher Hinsicht. Ich gehe davon aus, dass der finanzpolitische Hilfsmechanismus der EU nicht in der Lage sind, im Ernstfall Italien vor dem Kollaps zu retten. Trotz dieser düsteren Szenarien hat Europa noch eine Zukunft.

Von welchem Zeitrahmen sprechen wir da: Bis wann muss es in der EU zur Umkehr, zum Erfolg der „Gruppe der Willigen" kommen?

Fischler: Ich denke hier an einen Zeitraum von fünf Jahren. Mehr Zeit bleibt Europa nicht.

Das Gespräch führte Michael Sprenger