Berlin, München – Der deutsche Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer sieht nach Angaben aus Parteikreisen in den EU-Beschlüssen zur Flüchtlingspolitik keinen wirkungsgleichen Ersatz für Zurückweisungen an der Grenze. Das habe Seehofer in einer gemeinsamen Sitzung von Parteivorstand und Landesgruppe gesagt, heißt es in Teilnehmerkreisen.

Seehofer lehnt demnach auch den Vorschlag der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel ab, in anderen EU-Ländern registrierte Flüchtlinge in Deutschland in sogenannten Ankerzentren unterzubringen. Der CSU-Chef widersprach damit direkt der Kanzlerin. Zur Frage, ob die Forderungen der CSU erfüllt seien, hatte die CDU-Chefin zuvor bei der Aufzeichnung ihres ZDF-Sommerinterviews erklärt: „In der Summe all dessen, was wir insgesamt beschlossen haben, ist das wirkungsgleich. Das ist meine persönliche Auffassung. Die CSU muss das natürlich für sich entscheiden.“

Seehofer habe seinen „Masterplan Migration“ in der CSU-Führung verteilt, hieß es. Dieser sehe Zurückweisungen vor. Seehofer habe außerdem für den Schluss der Sitzung eine persönliche Erklärung angekündigt.

Merkel lässt offen, ob sie Vertrauensfrage stellt

Merkel (CDU) hatte zuvor in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“ laut Vorabbericht offen gelassen, ob sie letztlich die Vertrauensfrage im Bundestag stellen würde. Jetzt sei sie in der Phase, in der sie für ihre Sache werbe, sagte Merkel. „Dann sehen wir weiter, Schritt für Schritt.“ Würde sie mit einer Vertrauensfrage im Parlament scheitern, müsste Merkel wohl zurücktreten, die Koalition aus CDU, CSU und SPD wäre am Ende. Zuletzt hatte die Parteivorsitzende großen Rückhalt in der CDU erhalten.

Auch auf die Frage, ob es an diesem Montag in der Sitzung der Unionsfraktion zu einer Entscheidung kommen könnte, antwortete Merkel ausweichend: „Auch damit setze ich mich jetzt nicht auseinander“, antwortete sie auf eine entsprechende Frage. Sie gehe sehr, sehr ernst in die weiteren Gespräche, aber auch „innerlich überzeugt“.

Auf die Frage, ob sie Seehofer bei einem Alleingang, also der Anordnung der Zurückweisungen von in anderen EU-Staaten registrierten Flüchtlinge an deutschen Grenzen, entlasse, ließ Merkel unbeantwortet. Für diesen Fall wird mit einem Bruch der Großen Koalition gerechnet. Es sei normal, dass die Auseinandersetzung sowohl in Deutschland als auch der EU „manchmal sehr rau“ geführt werde, sagte Merkel auf die Frage nach Angriffen der CSU gegen ihre Person. Sie sei an der Sache interessiert. Sie verstehe den Wunsch nach „einfachen Lösungen“. Aber auch wenn sie nicht mehr Kanzlerin sei, werde sich an den Problemen bei der Migration nichts ändern, sagte Merkel. Jetzt werde sie für ihre Position kämpfen und werben.

Merkel: Wir ziehen „nicht die Brücken hoch“

Merkel widersprach im ZDF auch dem Vorwurf, Europa setze in der Flüchtlingspolitik auf Abschottung. „Wir alle sind für Außengrenzenschutz, das ist richtig und wichtig“, sagte sie. Aber, fügte sie hinzu: „Wir ziehen nicht die Brücken hoch.“

Die Europäische Union wolle Schleppern und Schleusern das Handwerk legen, die das Leben vieler Menschen aus Profitgier aufs Spiel setzten. „Dem kann Europa nicht zusehen“, sagte Merkel. Es könne nicht sein, dass nur derjenige eine Chance auf ein Leben in Europa habe, der mit einem Schlepper komme. „Damit können wir uns nicht abfinden.“ (APA/AFP/dpa/Reuters)