Von Floo Weißmann

Alpbach – „Das Europäische Forum Alpbach ist eine wichtige Veranstaltung“, sagte Jan Zielonka der TT. Der Professor für europäische Politik und Gesellschaft in Oxford schränkte zugleich ein: „Der Erfolg dieser Art von Zusammenkunft hängt davon ab, ob sie in der Lage ist, neue Ideen für die Gesellschaft, die Demokratie, Europa, die Märkte zu erzeugen.“ Und das hält er für dringend nötig.

Zielonka, der heuer aus familiären Gründen nicht in Alpbach sein kann, hat sich einen Ruf als Querdenker erworben. In seinem jüngsten Buch wirft er dem liberalen Europa vor, durch eigene Fehler eine Gegenrevolution provoziert zu haben. Der Professor nennt ein Beispiel aus Warschau, wo ihn die TT erreichte. „Hier gibt es keine Bank ohne Klimaanlage, aber kaum ein Krankenhaus mit Klimaanlage. Wie ist das möglich in einem Land, dessen BIP im vergangenen Jahrzehnt um 25 Prozent gewachsen ist?“ Solche Fehlentwicklungen seien „sozusagen unter liberaler Aufsicht“ passiert und müssten jetzt zugegeben und korrigiert werden. Andernfalls könne die Gegenrevolution nicht gestoppt werden.

Die Gegenrevolutionäre beschreibt Zielonka als Leute, die „gegen die Pfeiler der liberalen Ordnung“ antreten, die in den vergangenen Jahrzehnten in ganz Europa dominant gewesen sei. „Die europäische Integration ist einer dieser Pfeiler, aber sie sind auch gegen andere Dinge – etwa eine liberale Wirtschaftspolitik, Multilateralismus, Menschenrechte, politische Korrektheit usw.“ In Italien hätten die Konterrevolutionäre gerade die Wahl gewonnen, aber es gebe auch Varianten in anderen Ländern. „Leute, die viele Jahre lang liberal gewählt haben, die haben nun genug und fordern einen Wandel.“

Zu Österreich hält er sich bedeckt; er schaue nicht auf Personen oder Parteien, sondern auf politische Konzepte. „Wenn Ihre konterrevolutionären Kräfte eine Politik machen, die Armut und Ungleichheit verringert, dann habe ich keinen Grund, dagegen zu sein.“