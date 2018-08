Im Juni 2019 könnten Beitrittsgespräche mit Albanien und Mazedonien beginnen. Die Österreicher sind jedoch mehrheitlich gegen eine EU-Erweiterung. Wie wollen Sie sie überzeugen?

Hahn: Umfragen sind Momentaufnahmen, die auch Erinnerungen an die Wirtschafts- und Migrationskrise ausdrücken. Da herrscht die Meinung vor, es wäre besser, „unter uns zu bleiben“. Doch die Frage ist, ob wir Stabilität exportieren oder Instabilität importieren wollen. Gerade Österreicher haben Erfahrung mit dem Balkan-Krieg, als viel mehr Flüchtlinge ins Land kamen als 2015. Also ist es im ureigensten Sinn der EU, dort Stabilität zu haben – sicherheitspolitisch wie wirtschaftlich.

Etliche der neuen Mitgliedsstaaten sind in den Köpfen vieler Österreicher noch nicht als gleichwertig angekommen. Wurden sie zu früh aufgenommen?

Hahn: Wenn Rumänien oder Bulgarien noch keine Mitglieder wären, hätten wir sie vielleicht längst aus der demokratischen Familie verloren.

Sind wir nicht schon dabei, Rumänien zu verlieren?

Hahn: Die Union ist der Hitzeschild, dass das nicht passiert. Natürlich glaubte man in der Euphorie nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, dass sich die Dinge schneller zum Positiven entwickeln. Doch wir sind in einem mehrjährigen, wenn nicht mehrere Jahrzehnte dauernden Übergangsprozess.

Aber Sie selbst meinten schon, dass Ihnen neben Ungarn und Polen auch Rumänien Sorge bereite, was Rechtsstaatlichkeit anbelangt?

Hahn: Man kann es auch umgekehrt sehen. Die Mitgliedschaft hat vieles freigelegt, das zeigt sich jetzt. Ein schmerzhafter Prozess, aber am Ende des Tages will auch die Bevölkerung Rechtsstaatlichkeit, wie an den Protesten in Rumänien gegen Korruption sichtbar ist. Wir haben auch eine Lehre aus den bisherigen Beitrittsverfahren gezogen. Die Prozesse, die wir am Westbalkan anstoßen, sollten ein viel höheres Maß an Unumkehrbarkeit bekommen, was die Etablierung von Rechtsstaatlichkeit und die Bekämpfung von Korruption betrifft. Daher werden Beitrittsverhandlungen auch länger dauern als früher. Qualität geht vor Geschwindigkeit.

Man könnte aber auch meinen, dass es Rückkopplungen gibt, wenn man sich Aussagen von Italiens Innenminister Matteo Salvini anhört, die internationalem Recht widersprechen?

Hahn: Das sind politische Debatten. Ich habe keinen Zweifel an der rechtsstaatlichen Qualität von Ländern wie Italien. Am Westbalkan geht es darum, dass die Bevölkerung Vertrauen in die Unabhängigkeit der Justiz bekommt, die in den vorangegangenen Diktaturen aus naheliegenden Gründen schwach war.

Dennoch: Untergraben nicht Aussagen von staatlichen Repräsentanten wie zuletzt in der Migrationsdebatte das Bewusstsein für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie?

Hahn: Ich glaube, das wird so nicht wahrgenommen. Da wäre die Wahlbeteiligung eher ein Thema. Aber dass jede Stimme zählt, hat hoffentlich der Brexit heilsam klargemacht. Natürlich sind Aussprüche von Leuten wie Salvini zu kritisieren, doch mehr Sorgen bereitet mir die Tendenz, korrekt zustande gekommene Beschlüsse nicht zu respektieren (Flüchtlingsverteilung, Anm.).

Sie fordern ein EU-Asylrecht und mehr Mehrheitsbeschlüsse. Verhindert dies nicht eine zu große Macht der Mitgliedsstaaten?

Hahn: Ach Gott. Die EU ist ein einzigartiges Konstrukt, weil es ein supranationales Gebilde auf Basis eines freiwilligen Zusammenschlusses von souveränen Staaten ist. Sie war immer nach innen gewandt und in ihrer Idee, Frieden und Wohlstand zu schaffen, sehr erfolgreich. Worauf wir nicht trainiert sind, ist, wie wir in einem zunehmend globalen Wettbewerb bestehen können. Wir müssen sicherstellen, dass wir unseren Platz in der Welt behalten. Wir stellen mit sechs Prozent der Weltbevölkerung 23 Prozent der Weltwirtschaftsleistung und sind imstande, 40 Prozent der globalen Sozialleistungen zu finanzieren. Das nehmen die BürgerInnen als selbstverständlich hin. Doch um das zu sichern, bedarf es eines gemeinsamen europäischen Agierens.

Wie will man den Nationalismus zugunsten gemeinsamer Entscheidungsprozesse zurückdrängen?

Hahn: Europäisch zu agieren, ist kein Widerspruch – im Gegenteil. Allein hat Österreich wenig Souveränität in einer globalen Welt. Aber als stimmberechtigter Partner in der EU mit 500 Millionen Menschen und dem größten Markt sind wir ein Player. Das den Bürgern zu vermitteln, sehe ich als Aufgabe nationaler Politiker.

Vergangene Woche wurde Ihnen durch die Blume ausgerichtet, dass Sie als Kommissar abgelöst werden sollen. Was sagen Sie dazu?

Hahn: Sie sehen mich in solchen Fragen tiefenentpannt. Ich bin so beschäftigt, dass mich das so berührt, wie wenn in China ein Radl umfällt.

Wie wird Österreich außerhalb wahrgenommen?

Hahn: So wie es der Bundeskanzler Sebastian Kurz versucht zu präsentieren – als Brückenbauer. Da können wir auch sehr erfolgreich sein. Wir haben ein Gefühl für die Denke der Nordeuropäer, sind lange in die westeuropäischen Demokratiefamilie eingebettet, haben historisch ein Feeling für Osteuropa und schon etwas Mediterranes.

Aber beschädigt die Anwesenheit des russischen Präsidenten bei der Hochzeit der Außenministerin diese Funktion nicht?

Hahn: Was davon geblieben ist, sind Bilder. Aber wir werden es diese Woche bei der Außenministerkonferenz sehen.

Sehen Sie den EU-Wahlen angesichts des zunehmenden Populismus mit Sorge entgegen?

Hahn: Es sollte uns anspornen, unsere Auffassungen darzustellen. Es gibt kein einziges Beispiel dafür, dass irgendein Populist etwas Konstruktives beigetragen und nicht nur zerstört hat. So hat sich Beppe Grillo von der regierenden Fünf-Sterne-Bewegung 2014 über das Ansinnen lustig gemacht, eine Autobahnumfahrung in Genua zu bauen, und gemeint, der Hinweis auf einen möglichen Brückeneinsturz sei ein Schmäh. Das muss man den Menschen in Erinnerung rufen.

Das Gespräch führte Gabi Starck