Rom – Der harte Kurs von Innenminister Matteo Salvini in Sachen Migration kommt bei der italienischen Wählerschaft weiterhin offenbar gut an. Salvinis Lega segelt laut einer neuveröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts SWG auf einem Rekordhoch und überflügelt sogar die Fünf-Sterne-Bewegung, mit der sie eine Regierungskoalition in Rom bildet.

Bei Neuwahlen käme die Lega laut der von dem TV-Kanal „La 7“ beauftragten Erhebung auf 32 Prozent der Stimmen, verglichen mit 17 Prozent bei der Parlamentswahl am 4. März. Die Fünf-Sterne-Bewegung müsste sich mit 28 Prozent begnügen, nachdem sie bei der Parlamentswahl 32 Prozent erreicht hatte.

Historisches Tief für Berlusconi

Salvinis Lega schöpft aus dem Reservoir der konservativen Forza Italia um Ex-Premier Silvio Berlusconi, die auf einem historischen Tief von 6,9 Prozent landen würde. Die Demokratische Partei (PD) bliebe mit 17,7 Prozent gegenüber dem Ergebnis der Parlamentswahlen stabil.

„Ich glaube nicht an dieses Umfrageergebnis, es ist zu hoch“, kommentierte Lega-Chef und Innenminister Salvini überrascht. Doch auch eine weitere vom Meinungsforschungsinstitut PIepoli veröffentlichte Umfrage bestätigte ähnliche Werte. Demnach segelt die Lega auf 30 Prozent, die Fünf Sterne-Bewegung auf 29 Prozent. (APA)