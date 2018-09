EU

Digitalsteuer: Zwischen Hoffnung auf Überraschung und Zweifeln

Die EU-Finanzminister treffen sich am Freitag und Samstag in Wien. Die Themenpalette reicht von der Vertiefung der Währungsunion über das EU-Budget, die wirtschaftliche Lage in Italien und Portugal sowie den Umgang mit Kryptowährungen bis zur Einführung einer Digitalsteuer.