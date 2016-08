Von Wolfgang Sablatnig

Wien – Die Diskussion über die Mindestsicherung dreht sich in der Bundesregierung im Kreis: Die ÖVP fordert für die notwendige Verlängerung der 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern eine Deckelung der Leistung bei 1500 Euro. Die SPÖ lehnt ebenso beharrlich ab. Auch die Länder Tirol und Vorarlberg sehen einen Deckel skeptisch. ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger bietet im Gespräch mit der TT nun einen Kompromiss an: Die Länder sollten in Ausnahmefällen auch höhere Kosten für das Wohnen übernehmen können – aber nicht in Form von Bargeld, sondern als Sachleistung.

Die Mindestsicherung beträgt für eine Einzelperson 837 Euro. Zuschläge gibt es für Partner und Kinder. So können sich auch die von der ÖVP genannten 1500 Euro ergeben. Ein Viertel gilt als Anteil für die Wohnkosten. Hier setzt Wöginger an: Wenn ein Land diesen Anteil für zu niedrig hält, soll für Familien mit Kindern auch eine höhere Unterstützung möglich sein.

Generell hält Wöginger, der am 10. September zum Bundesobmann des ÖVP-Arbeitnehmerflügels ÖAAB gekürt wird, an der Forderung nach einer Deckelung aber fest. „Mir geht es darum, dass die heimische Bevölkerung das akzeptieren kann“, sagte er – bei höheren Beträgen würde das Verständnis fehlen.

Ebenso bekräftigte Wöginger die Forderung, Asylwerbern nicht die volle Sozialhilfe zu bezahlen. Er spricht von einer „Mindestsicherung light“, die jene Menschen bekommen würden, die in den vergangenen fünf Jahren nicht in Österreich gelebt haben. Davon betroffen wären auch österreichische Staatsbürger, wenn sie nach längeren Aufenthalten zurückkommen. Wöginger: „Es ist klar, dass auch diese Menschen eine Leistung bekommen. Die Frage ist nur, wie hoch sie sein soll.“

Verbessern will Wöginger die Arbeitsmöglichkeiten für Flüchtlinge. Wer als Asylwerber anerkannt ist, soll mehr als bisher dazuverdienen können. Der Oberösterreicher denkt dabei vor allem an gemeinnützige Tätigkeiten in den Gemeinden. Wer derartige Jobs nicht annehme, solle umgekehrt aber mit Sanktionen rechnen müssen.

Auch ÖVP-Klubchef Reinhold Lopatka hat im Gespräch mit der TT durchblicken lassen, dass die 1500-Euro-Grenze mit Sachleistungen überschritten werden könnte. Für den Fall, dass die SPÖ der Deckelung zustimmt, kann sich Lopatka außerdem vorstellen, dem SPÖ-Wunsch nach einer „Wohnsitzauflage“ für anerkannte Flüchtlinge nachzukommen. Der Hintergrund: Viele Flüchtlinge ziehen in das SPÖ-regierte Wien, sobald sie als Asylwerber anerkannt sind. Damit steigen in Wien aber die Kosten für die Mindestsicherung und andere Hilfen stark an.