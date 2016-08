Innsbruck – Gefährlich nahe kam am Montag eine Drohne dem Lienzer Rettungshubschrauber C7 bei einem Einsatz in Kärnten. Und seither wird über die gesetzliche Regelung von Drohnen wieder heftig diskutiert. Denn was für die Filmer ein Spaß ist, sehen die Heli-Piloten sehr kritisch. Der Luftfahrtrechtsexperte Joachim Janezic forderte am Mittwoch im ORF-Radio verpflichtende Schulungen für Drohnenbesitzer und eine Registrierungspflicht.

Zu den Schulungen kann sich Janezic auch Prüfungen vorstellen. Der Jurist regte an, „dass möglicherweise auch schon der Erwerb einer solchen Drohne an eine Registrierung gebunden wird.“ Das soll mit einer Versicherungspflicht verbunden werden. Das zuständige Verkehrsministerium verwies auf Gespräche mit der Austro Control. Drohnen hätten sich seit der Gesetztesänderung 2014 jedoch noch stärker zu einem Massenprodukt entwickelt und es werde überlegt, die Gesetze weiter an diese Entwicklungen anzupassen. In welche Richtung etwaige Änderungen gehen könnten, sei offen. Es werde derzeit aber auch an einem europaweiten Regelwerk für Drohnen gearbeitet, hieß es aus dem Ministerium.

Heli-Unternehmer Roy Knaus spricht von einem „enorm hohen Gefahrenpotenzial“ und dass man seitens des Gesetzgebers das Thema „verschlafen“ hätte. „Man muss das viel früher reglementieren als über das Luftfahrtgesetz“, erklärt er. Es müsse wohl erst etwas passieren, bis reagiert werde. Austro-Control-Sprecher Markus Prohanka erklärt, dass die geltenden Regeln in Österreich sich „sehr bewährt“ hätten und dass es zu „keinen Zwischenfällen“ gekommen sei. Sich nicht an die gesetzlichen Vorgaben zu halten, sei „keine Bagatelle“.

In Österreich beginnt eine Bewilligungspflicht bei einem Gewicht von 250 Gramm. Dann braucht es eine Genehmigung der Austro Control und der Pilot muss darlegen, dass er das Gerät beherrscht und auch, warum er es betreiben will. Rund 1500 Ansuchen gab es bisher – zwei Drittel wurden genehmigt. „Die Zahl der Ansuchen ist stabil“, sagt Prohanka, der keinen Boom erkennen kann. Generell dürfen Drohnen maximal 150 Meter hoch und in einem Radius von 500 Metern fliegen. Der Pilot muss Sichtverbindung haben. Es kommt für eine Genehmigung auch darauf an, wo geflogen werden soll. Unter dem Gewichtslimit gelten die Drohnen als Spielzeug und dürfen 30 Meter hoch fliegen – ohne Genehmigung. „Alle Bestimmungen müssen natürlich eingehalten werden, wie etwa auch, wenn sich jemand ein Moped kauft“, sagt Prohanka. Über Dunkelziffern könne man nichts sagen, so der Austro-Control-Sprecher. In jedem Fall drohen Strafen bis zu 22.000 Euro. „Sicherheit steht an oberster Stelle im Flugverkehr.“ Vom Profi-Filmer bis zur landwirtschaftlichen Nutzung sei die „Spannweite der Nutzer jedenfalls sehr groß. (mw, APA)