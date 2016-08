Wien – Nach Innenminister Wolfgang Sobotka hat mit Außen-und Integrationsminister Sebastian Kurz ein weiterer ÖVP-Ressortchef Verschärfungspläne für die Ausländer-Gesetzgebung vorgelegt. Vor Journalisten verlangte er am Donnerstag verpflichtende gemeinnützige Ein-Euro-Jobs für Flüchtlinge, eine Reduktion der Mindestsicherung, aber auch Maßnahmen gegen die Vollverschleierung von Frauen.

Bündeln will er dies in einem neuen Integrationsgesetz, das laut Kurz im Laufe des kommenden halben Jahres erarbeitet werden soll. Enthalten soll dieses zudem den Rechtsanspruch auf einen Deutschkurs, andererseits aber auch eine Mitwirkungspflicht bei Deutsch- und Wertekursen. Bei der Integrationsvereinbarung will der Minister nachschärfen, und die Verteilung problematischer Schriften etwa durch Salafisten soll unterbunden werden.

Einigung mit SPÖ erhofft

Das von Kurz geplante Gesetz soll sich an Asylberechtigte, subsidiär Schutzberechtigte und rechtmäßig niedergelassene Drittstaatsangehörige richten. Er hoffe hier auf eine Einigung mit der SPÖ. Für bessere Vorschläge sei er offen, „aber man soll nicht so tun, als gäbe es keine Probleme“. Kontakte mit dem Koalitionspartner in Hinblick auf seine Vorschläge habe es bereits gegeben, betonte Kurz.

Als Kernpunkt seines Sammelgesetzes sieht der Minister die verpflichtenden gemeinnützigen Ein-Euro-Jobs. Er zielt damit auf die derzeit rund 25.000 beim Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldeten arbeitslosen anerkannten Flüchtlinge ab, monatlich kämen 1.000 hinzu. Grundsätzlich könne man diese Pflicht zwar nicht auf diese reduzieren, angestammte Österreicher will das Integrationsressort aber durch ein Abstellen auf die Sprachkenntnisse ausnehmen.

Gemeinnützige Arbeit

Die Tätigkeiten sollen etwa die Instandhaltung öffentlicher Flächen, die Betreuung von Asylwerbern und anderen Gruppen sowie die Mitarbeit in Sozialeinrichtungen umfassen. Die Vermittlung soll über das AMS erfolgen, hier könnte auch die Residenzpflicht greifen. Anbieten sollen die Jobs in einem ersten Schritt nur Gebietskörperschaften, in einem zweiten Schritt eventuell auch Nichtregierungsorganisationen. Wer nicht zur Annahme bereit sei, dem sollen die Sozialleistungen gekürzt werden, so der Minister.

Sein Vorstoß sei mit jenem Sobotkas „natürlich koordiniert“. Oberste Priorität habe die Reduktion des Zustroms nach Österreich, aber auch die bestmögliche Integration jener, die in Österreich bleiben dürfen.

Deutschland als Vorbild

Kurz betonte die Bedeutung der Arbeitsmarkt-Teilhabe für die Integration. „Wer den ganzen Tag zu Hause und im Park herumsitzt, der hat auch einmal Tagesfreizeit, um auf blöde Ideen zu kommen.“ Die Ein-Euro-Jobs könnten nach deutschem Vorbild 15 bis 30 Stunden pro Woche umfassen.

Ganz auf ÖVP-Linie will Kurz auch eine Reduktion der bedarfsorientierten Mindestsicherung für Neuankömmlinge. Fünf Jahre rechtmäßiger Aufenthalt wäre aus seiner Sicht die Schwelle für den vollen Bezug. „Es muss einen Unterschied geben zwischen jenen, die frisch hier sind und denen, die eingezahlt haben“, argumentierte er.

Ein Verbot der Vollverschleierung „wird Teil unserer Überlegungen sein“, so Kurz. Es gehe in Österreich weniger um die Burka als um den Niqab. „Aus meiner Sicht ist das ein Symbol einer Gegengesellschaft“ und „kein religiöses Symbol“. Sehe man sich europäische Vergleichsbeispiele an, gebe es zwei Verbotsvarianten: entweder nur in öffentlichen Einrichtungen oder im gesamten öffentlichen Raum. Vor zwei Jahren hatte Kurz ein solches - damals von der FPÖ gefordertes - Verbot noch abgelehnt.

Bundeseinheitliche Sanktionen

Bei Deutsch- und Wertekursen soll es aus Kurz‘ Sicht eine Mitwirkungspflicht geben, und zwar mit bundeseinheitlichen Sanktionen bei der Nichteinhaltung. Gleichzeitig will er Zuwanderern aber auch einen Rechtsanspruch auf Deutschkurse verschaffen. Die Integrationsvereinbarung soll - gerichtet an Drittstaatenangehörige - um das Erlangen von Wertekenntnissen und strengere Kontrollen von Sprachkenntnissen ergänzt werden. Gegen die Verteilung problematischer Schriften will er bei jenen ansetzen, die sie durchführen - also etwa bei Salafisten, die im Fokus der Staatsschützer stehen und die öffentliche Ordnung stören könnten. Rote Parteijugend fordert Kurz zum Rücktritt auf Anders als die eher schweigsame Mutterpartei SPÖ haben die sozialdemokratischen Jugendorganisationen am Donnerstag äußert kritisch auf den Vorstoß von Kurz reagiert. Angesichts seiner Verschärfungsideen in Sachen Integration sei der Minister „rücktrittsreif“, hieß es in einer Aussendung.

„Ein Integrationsminister, der seine Aufgabe nicht versteht, muss sich vom politischen Parkett verabschieden“, forderten die Vorsitzenden von AKS, FSG Jugend, JG, SJ, VSStÖ und Roten Falken unisono. Kurz greife die FPÖ-Forderung nach einem Burkaverbot auf, gegen die er selber noch vor zwei Jahren gewesen sei. „Aber das scheint nun vergessen und man möchte die Freiheitlichen nun rechts überholen“, meinte die VSStÖ-Vorsitzende Katrin Walch.

„Solche Vorschläge haben mit Integrationspolitik nichts zu tun. Sie sind verwerflich und spalten unsere Gesellschaft. Unfassbar, dass sich Minister Kurz tagtäglich toppt. Gestern illegale Modelle erneut als asylpolitisches Vorbild, heute Förderung von BilligstsarbeiterInnen. Nicht mit uns“, so Katharina Kucharowits, SPÖ-Abgeordnete und Vorsitzende der Jungen Generation (JG).

Als verwerflich und die Gesellschaft spaltend wertete auch SJ-Vorsitzende Julia Herr den Vorstoß. „Kurz scheint das Bad im Rampenlicht zu gefallen. Anders kann ich mir nicht erklären, warum er nun tagtäglich mit absurderen Vorschlägen die Schlagzeilen schmückt.“