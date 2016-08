Wien, Parndorf, Spielfeld – Am 27. August 2015 entdeckte ein Mitarbeiter der Asfinag auf der Ost­autobahn (A4) bei Parndorf einen Kühl-Lkw, der in einer Pannenbucht abgestellt war. Damit wurde eines der schwersten Flüchtlingsdramen Kontinentaleuropas bekannt. In dem Lastwagen befanden sich die Leichen von 71 Flüchtlingen. Gerichtlich ist der Fall ein Jahr später weiter offen. Die fünf verdächtigen Schlepper werden in Ungarn vor Gericht gestellt – wann, ist noch unklar.

Den Ermittlern, die den Lkw öffneten, bot sich ein grauenhaftes Bild. 71 Menschen aus Afghanistan, Syrien, dem Irak und dem Iran hatten auf engstem Raum in dem luftdicht abgeschlossenen Lastwagen um ihr Leben gekämpft. Unter ihnen befanden sich drei Familien mit mehreren Kindern. Monate vergingen, bis sie identifiziert waren. Im Zuge der Ermittlungen wurde der burgenländische Landespolizeidirektor Hans Peter Doskozil einer breiteren Öffentlichkeit bekannt – wenige Monate später wurde er Verteidigungsminister der SPÖ.

Das Drama von Parndorf löste national wie international große Betroffenheit aus. Ein Schlepperdrama, wie man es bisher nur aus dem Mittelmeer kannte, hatte sich plötzlich vor der Haustür der Österreicher abgespielt, die Not der Menschen war zum Greifen nahe gekommen. Nur wenige Tage nach dem Bekanntwerden des Dramas begann die große Flüchtlingswelle. Zehntausende hatten sich auf den Weg gemacht und reisten über den Balkan und Österreich weiter in Richtung Deutschland.

Ein Jahr später tobt der Krieg in Syrien und an anderen Brandherden der Welt weiter, Flüchtlingsbewegungen halten quasi unvermindert an, und die österreichische Innenpolitik ringt weiter mit den Verwaltungsbegriffen „Asylobergrenze“ und „Notstandsverordnung“. In Deutschland hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ihr „Wir schaffen das“ von vor einem Jahr gerade wiederholt, in Österreich scheint die „Refugees welcome“-Stimmung von 2015 so gut wie gänzlich verpufft. Im Bundeskanzleramt am Ballhausplatz ist unterdessen mit Christian Kern (SPÖ) ein Bundeskanzler eingezogen, der sich vergangenen Sommer als ÖBB-Chef im Krisenmanagement bewiesen hat. Von seinem Vorgänger, Werner Faymann (SPÖ), hat er freilich viele Baustellen im Migrationsbereich geerbt. Ein Jahr nach dem extremen Sommer von 2015 ist also vieles neu – und dann doch wieder nicht.

„Es kann jederzeit wieder zu einer solchen Katastrophe kommen.“ Gerald Tatzgern vom Bundeskriminalamt (BK) warnt zum Jahrestag der Flüchtlingstragödie auf der Ostautobahn: Die Zahl der schleppungswilligen Flüchtlinge in der Türkei sei nicht kleiner geworden, dazu komme großes Potenzial in Afrika. Allerdings habe sich seit vergangenen Sommer viel getan, konstatiert der Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität und des Menschenhandels im BK. „Wir haben die zentrale Schleppereibekämpfung wieder verstärkt, mit dem ‚Joint Operational Office against Human Smuggling Networks‘ quasi einen operativen Arm für Europol gegründet.“ Dieses Büro sitzt in Wien. Ziel sei es, genaue Analysen zu erarbeiten und den Ermittlungsdruck in den Nachbarstaaten – Ungarn, Slowenien, Italien – zu erhöhen, erläuterte der BK-Experte. Die Ermittler haben mittlerweile auch sehr gute Kontakte in die Türkei. Tatzgern räumte jedoch ein: „Mit dem Putsch sind in der Türkei aber die Karten neu gemischt.“

Das A4-Drama hat aber auch auf der Täterseite Auswirkungen gehabt. Laut Tatzgern zahlen die Flüchtlinge auf der Balkanroute die Schlepper nun nur für den jeweiligen Abschnitt. Tatzgern zufolge ist aber nicht zu erwarten, dass das schmutzige Geschäft der Schlepper weniger wird. (APA, car)