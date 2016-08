Wien – Sowohl mit Lob, als auch mit Tadel ist am Freitag auf die Vorschläge von Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz (ÖVP) reagiert worden. Andere wiederum wollten sich vorerst nicht in die von Kurz angestoßene Diskussion um verpflichtende Ein-Euro-Jobs für Flüchtlinge und ein Verbot der Vollverschleierung einmischen.

Die Obfrau der Wirtschaftskammer-Sparte Tourismus, Petra Nocker-Schwarzenbacher, lehnte auf APA-Anfrage ab, sich zu dem Thema zu äußern. Man wolle sich aus dieser politischen Debatte heraushalten, hieß es aus der WKO. Kurz selbst hatte sich 2014 im Nationalrat ablehnend zu einem Burkaverbot geäußert und gemeint, die meisten seien „Touristinnen, die in Zell am See und am Kohlmarkt sehr, sehr viel Geld in Österreich ausgeben“.

Schlecht für den Tourismus

Die Migrationsexpertin Gudrun Biffl kann sich nicht vorstellen, dass verschleierte Touristinnen angehalten werden, wie sie im Ö1-Mittagsjournal sagte. Dies wäre nicht gut für das Tourismusland Österreich. Denkbar sei aber, dass man zwischen touristischen Gästen und Frauen, die hier leben, unterscheidet. Die Debatte um ein Verbot der Vollverschleierung sei „in Zeiten des Terrorismus“ ein wichtiges Thema geworden.

SOS Mitmensch erklärte, dem Tragen gesichtsverhüllender Kleidung extrem kritisch gegenüber zu stehen, lehnt Bekleidungsverbote aber ab. Stattdessen sollten Mädchen- und Frauenrechte gestärkt werden, so die Menschenrechtsorganisation. Auch die Vereinigung der Frauenorden Österreichs rief in einer Aussendung dazu auf, sich für mehr Frauenrechte einzusetzen und Mädchen den Zugang zu Bildung zu erleichtern.

Unterstützung für ein Burkaverbot kam vom freiheitlichen Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer. „Unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit“ dürfe kein Frauenbild aus dem Mittelalter in den heimischen Alltag gebracht werden, so Hofer.

AK lehnt Ein-Euro-Jobs ab

Zu Kurz‘ zweiter Forderung, Flüchtlinge zu gemeinnützigen Ein-Euro-Jobs zu verpflichten, sind die Sozialpartner unterschiedlicher Meinung. Arbeiterkammer-Präsident Rudolf Kaske lehnt diese ab. „Ich denke, dass dieser Vorschlag nur mäßig intelligent ist“, so Kaske im Ö1-Mittagsjournal. Bernhard Achitz vom Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) nannte die Idee „puren Populismus“. WKO-Experte Martin Gleitsmann hingegen findet die Idee gut. Es gehe gar nicht so sehr ums Geld, es handle sich vielmehr um eine Integrationsmaßnahme, sagte er zur APA. Gleitsmann ist überzeugt, dass es in den Kommunen genügend Tätigkeiten gebe, die infrage kommen.

AMS-Chef Johannes Kopf hielt sich am Freitag mit weiteren Einschätzungen zurück. Man wolle die Plicht zu Ein-Euro-Jobs erst wieder kommentieren, wenn ein Gesetzesentwurf vorliege, hieß es aus dem Arbeitsmarktservice. In der Presse (Freitagsausgabe) bezeichnete Kopf die Idee als „vorstellbar und machbar“, räumte aber ein, dass dieser Niedriglohnsektor nur für jene in Betracht komme, „die wirklich gar keine andere Chance haben, auf dem Arbeitsmarkt unterzukommen“. Aus seiner Sicht ist es daher weniger eine beschäftigungspolitische als eine sozialpolitische Maßnahme, wie Kopf auch in der Tiroler Tageszeitung sagte. Es könnte aber schwierig werden, überhaupt infrage kommende gemeinnützige Jobs zu finden. Denn es müsse sich immer um zusätzliche Arbeit handeln, die sonst gar nicht erledigt würde und die keine Konkurrenz für die reguläre Wirtschaft darstelle.

Fehlen eines Gesamtkonzeptes

Die NEOS sehen in der Debatte das Fehlen eines Gesamtkonzeptes der Regierung offenbart und fordern daher nach dem Prinzip des Flüchtlingskoordinators nun einen „Integrationskoordinator“, „der die ewigen Streitereien beendet“.

Lob gab es naturgemäß aus den ÖVP-Bünden. Sowohl Seniorenbund als auch Wirtschaftsbund unterstützten Kurz am Freitag in Aussendungen. (APA)