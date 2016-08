Wien – Die Frauenbeauftragte der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, Carla Amina Baghajati, ist zwar grundsätzlich gegen einen Gesichtsschleier, ein Burka-Verbot lehnt sie jedoch ab. Ein generelles Verbot „riecht nach Populismus“, meint sie in der Samstag-Ausgabe des Kurier.

Baghajati hat „persönlich keine Sympathien“ für den Gesichtsschleier und auch innermuslimisch werde dieser von Frauen „sehr emotional gesehen. Der Tenor dabei ist eher ablehnend. Es heißt, das bringt uns allen noch mehr Probleme, das löst starke Aversionen aus.“

Ein Verbot des Gesichtsschleiers findet Baghajati jedoch „kontraproduktiv in mehrfacher Hinsicht. Wir haben in Österreich eigentlich keine Burka-Trägerinnen. Bei dem Wort Burka läuft bei jedem der selbe Film ab, auch bei Muslimen: Taliban, Unterdrückung, Benachteiligung. Frauen mit Gesichtsschleier sind eine verschwindende Minderheit, am ehesten sieht man sie bei uns als Touristinnen in der Kärntnerstraße oder in Zell am See.“ Baghajati fragt sich, ob eine Wirtschaftspartei wie die ÖVP die wirklich vergraulen will.

Für die Frauenbeauftragte der Islamischen Glaubensgemeinschaft geht es bei einem Burka-Verbot darum, „gewisse Teile der Bevölkerung zu bedienen, indem man Stärke zeigt, aber es ist eher ein zweifelhafter Katalysator für diffuse Ängste gegen ‚die Muslime‘“. Sie gibt zu bedenken, dass es bei einem Verbot auch immer Solidarisierungseffekte gebe und da erreiche man dann das Gegenteil von dem, was man wollte. Zudem würde ein Verbot gerade die Propaganda extremistischer Gruppen bedienen. (APA)