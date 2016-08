Wien – Kurz nach 17.00 Uhr ist am Samstagnachmittag am Wiener Schwarzenbergplatz eine Demonstration kurdischer Gruppen gestartet. „300 Personen zogen über den Ring, der kurzfristig gesperrt wurde“, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer der APA. Die Polizei war nach Vorfällen bei einer ähnlichen Demo vergangenen Samstag mit rund 300 Beamten im Einsatz.

„Wir begleiten den Demonstrationszug vorne, hinten und seitlich um jegliche Störsetzungen zu vermeiden“, sagte Maierhofer. Bei derartigen Vorkommnissen werde jedenfalls „rigoros eingeschritten“. Zudem seien die Beamten im Objektschutz tätig. Insgesamt erwartete sich die Polizei einen „ruhigen Verlauf der Veranstaltung“. Gegendemonstrationen wurden keine angemeldet.

Die Kundgebung fand unter dem Motto „Demonstration gegen Menschenrechtsverletzungen in der Türkei und die Isolation von Abdullah Öcalan“ statt. Der Demonstrationszug zog ab dem Nachmittag über die Ringstraße Richtung Parlament.

Der Demonstrationszug endete kurz nach 18.00 Uhr vor dem Wiener Parlament und wurde wenige Minuten später bereits beendet. Zu Spitzenzeiten zogen bis zu 600 Teilnehmer über den Ring, so Maierhofer: „Es gab keinen einzigen Vorfall, auch der „Abstrom“ der Teilnehmer erfolgte friedlich.“

Vergangenen Samstag kam es bei einer ähnlichen Demonstration zu gewaltsamen Zwischenfällen. Bei einer Kundgebung am Stephansplatz wurde ein Polizist verletzt, als eine Gruppe von Kurden mit rund zehn Türken aneinandergeriet.

In der Türkei ging die Welle der Festnahmen und Entlassungen zuletzt auch mehr als vier Wochen nach dem Putschversuch weiter. Bisher wurden nach Regierungsangaben über 40.000 Menschen festgenommen, knapp 80.000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes mussten ihre Posten räumen.

Der inhaftierte Abdullah Öcalan war Vorsitzender der in der Türkei verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK. 1999 wurde er wegen Hochverrats, Bildung einer terroristischen Vereinigung, Sprengstoffanschlägen, Raub und Mord zum Tode verurteilt. 2002 wurde das Urteil nach Aufhebung der Todesstrafe in Friedenszeiten auf lebenslänglich abgeändert. Bis heute sitzt er in Haft auf der Gefängnisinsel Imrali bei Istanbul. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte bereits in den Monaten vor dem Putsch die Gangart gegen die PKK wieder verschärft. (APA, TT.com)