Wien – Die letzten Wochen hatten es für die kbprintcom.at – ein österreichisches Familienunternehmen – in sich. Gleich nach der Aufhebung des ersten Wahlganges Anfang Juli hat man dort mit der Produktion der Unterlagen für den 2. Oktober begonnen. 42,3 Tonnen Papier wurden seitdem mit elf kg Farbe bedruckt – was zwei Lkw-Ladungen an Dokumenten ergibt, die nun den Wahlbehörden zugestellt werden.

Der Druck der Stimmzettel selbst dauerte 80 Stunden und weitere 250 Stunden die Endfertigung der auf Endlospapierrollen produzierten Formulare. Die Wahlkarten wurden 100 Stunden lang gedruckt, die Endfertigung dauerte 170 Stunden.

Die kbprintcom.at fertigt aber nicht nur die Stimmzettel und Briefwahlkuverts, sondern auch andere Drucksorten wie Kundmachungen, Infoblätter, Niederschriften – und den Leitfaden für die Wahlhelfer, der nächste Woche vorliegen wird.

Eine Schwesterfirma hat die ebenfalls verwendeten Online-Formulare – 30 verschiedene sind im Einsatz – entwickelt. So können z. B. Wahlberechtigte die für die Briefwahl nötige Wahlkarte über das Internet bestellen. Für die Wahlbehörden ermöglicht eine E-Procurementapplikation einen durchgängig elektronischen Bestellprozess.

Die Stimmzettel samt den blauen Wahlkuverts drucken und zusammenzufügen ist relativ einfach. Technisch aufwändig ist hingegen die Herstellung der beigen Briefwahlkuverts, erklärt Robert Stein, Leiter der Wahlabteilung im Innenministerium. Denn sie haben eine Aufreißlasche, damit die Bezirkswahlbehörde bei Einlagen die Daten feststellen und sehen kann, ob die Wahlkarte nichtig (weil nicht unterschrieben) ist – ohne dass die Wahlkarte geöffnet und damit der Stimmzettel zugänglich wird. Unter anderem der Umgang mit den Wahlkarten hatte ja zur Aufhebung der Wahl geführt. (TT, APA)