Von Wolfgang Sablatnig

Wien – Die „Quick Wins“, die schönen Geschichten, sind leider nicht die Regel. Johannes Kopf, Geschäftsführer des Arbeitsmarktservice (AMS), erzählt sie trotzdem, wenn etwa ein Maler aus Syrien im Rahmen des Kompetenzchecks zur Erprobung in einen Betrieb geschickt wird und dort gleich eine Anstellung bekommt.

Das AMS ist die erste Anlaufstelle für Flüchtlinge, sobald das Asylverfahren positiv abgeschlossen ist. Die Meldung beim AMS ist auch Voraussetzung für den Bezug der Mindestsicherung. Aktuell seien 25.000 Flüchtlinge arbeitslos gemeldet oder in Schulung, berichtete Kopf im Gespräch mit der TT. 10.000 von ihnen sind erst 2015 oder 2016 ins Land gekommen.

Kopf erwartet, dass diese Zahl in den kommenden Monaten deutlich steigen wird, weil laufend Asylverfahren abgeschlossen werden. Ein Problem sieht er auch in der regionalen Verteilung: Das Gros der Flüchtlinge gehe nach Wien. Genau dort sei die Lage am Arbeitsmarkt aber am schwierigsten.

Innenminister Wolfgang Sobotka und die ÖVP sehen in diesen Zahlen ein Argument für die geplante Asyl-Notverordnung. Kopf wägt ab: „Wir haben tatsächlich die höchste Arbeitslosigkeit in der Zweiten Republik. Wir haben aber auch die sechstniedrigste Arbeitslosigkeit in der EU.“ Der AMS-Chef vergleicht auch die Jugendarbeitslosigkeit: 11,3 Prozent in Österreich, aber 23 Prozent in Frankreich oder gar 36 Prozent in Italien. Die Frage des Notstands sei letztlich politisch zu klären, meint er schließlich.

Die erste Maßnahme des AMS mit den Flüchtlingen ist ein so genannter Kompetenzcheck, in dessen Rahmen festgestellt wird, welche Kenntnisse die Menschen mitbringen. Ein wesentlicher Teil dabei ist die praktische Erprobung in Betrieben, um festzustellen, ob die Ausbildung im Heimatland österreichischen Ansprüchen genügt – mit viel Glück kommt es dabei zu den „Quick Wins“. Das AMS kümmert sich außerdem um Deutschkurse.

Eine erste Auswertung von knapp 900 Checks hat das AMS Anfang des Jahres veröffentlicht. „Syrer, Iraner und Iraker sind formell meist besser qualifiziert als erwartet. Afghanen hingegen schlechter als befürchtet“, weiß der AMS-Chef. Im Herbst will er die nächsten Zahlen veröffentlichen. Bis dorthin sollen 5000 Personen die Überprüfung absolviert haben.

Oft habe das AMS nach dem Check noch keine Antwort, wenn etwa ein Erwachsener noch nie eine Schule besucht und nur als Hirte gearbeitet habe. Es gebe aber auch positive Überrascheungen, wenn es etwa nach wie vor gelinge, aus Syrien Zeugnisse von Universitäten zu bekommen.

Mit den Checks lernt aber auch das AMS. „Wir beginnen, Muster zu erkennen“, berichtet Kopf. Und aus diesen Mustern könne das AMS Maßnahmen entwickeln – Kurse etwa, um syrische Automechaniker fit für einen österreichischen Lehrabschluss zu machen.

Das AMS habe auch gelernt, dass viele Flüchtlinge zwar arbeiten wollen, aber lieber Hilfsarbeiterjobs annehmen, als eine Ausbildung zu absolvieren. Der Grund: Viele sehen sich gegenüber der Familie in den Herkunftsländern verpflichtet, rasch Geld nach Hause zu schicken – während der Ausbildung lasse sich aber nicht so viel verdienen.

Und die Erfolge dieser „individuellen Einzelarbeit“, wie Kopf die Betreuung von Asylwerbern bezeichnet? Von Anfang 2015 bis Juni 2016 haben sich 9520 Asylberechtigte neu beim AMS gemeldet. 957 von ihnen hatten zur Jahresmitte einen Job. Diese Erfolgsquote von rund zehn Prozent entspreche den Erwartungen, die sich aus internationalen Studien ableiten lassen.

Zur Forderung nach Ein-Euro-Jobs für Asylberechtigte meint Kopf, diese sei nicht einfach umzusetzen. Er hofft darauf, dass künftig möglichst viele Asylwerber gemeinnützige Tätigkeiten übernehmen können. Wer aber als Flüchtling anerkannt ist, könne auch in andere arbeitsmarktpolitische Maßnahmen vermittelt werden. Außerdem habe die Erfahrung in Deutschland gezeigt, dass nur wenigen Personen der Sprung aus Ein-Euro-Jobs in den regulären Arbeitsmarkt gelinge.

Ein mögliches Problem sei auch die Konkurrenz zum ersten Arbeitsmarkt: Je sinnvoller ein Ein-Euro-Job sei, umso größer sei die Gefahr, dass damit ein normaler Arbeitsplatz ersetzt wird.