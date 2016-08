Von Peter Nindler

Wien, Innsbruck – Das Gesicht Europas hat sich seit jenen Tagen im August und September vor einem Jahr verändert. Was ist geblieben von der Wut über die Tragödie von Parndorf, bei der am 27. August in einem Schlepper-Lkw 71 qualvoll erstickte Asylwerber gefunden wurden? Wie solidarisch agiert die Europäische Union angesichts von 1,3 Millionen Flüchtlingen im Jahr 2015? Warum reden wir heute von Obergrenzen, Grenzzäunen und einer Notverordnung? Wieso sind nur noch 34 Prozent der Deutschen mit der Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel („Wir schaffen das!“) zufrieden? Aus welchem Grund ist es so mühsam, Flüchtlingsquartiere zu errichten – in Tirol haben erst 164 von 279 Gemeinden Asylwerber aufgenommen? Warum wird die integrationsstiftende „Willkommenskultur“ bereits als Symbol für das politische Versagen angeprangert?

Offenbar haben wir die Asylkrise (noch) nicht bewältigt. Nicht, weil die Politik zu wenig engagiert versucht hätte, die Herausforderung anzunehmen, vielmehr hat die Dimension der Flüchtlingswelle das Mögliche oft gesprengt. Außerdem haben viele EU-Staaten Österreich, Deutschland, Schweden sowie Italien und Griechenland im Stich gelassen. Der ungarische Premier Viktor Orbán steht stellvertretend für diese Entsolidarisierung Europas. Die Zustände in den Flüchtlingslagern an der ungarisch-serbischen Grenze im Sommer 2015 waren entsetzlich. Um eine humanitäre Katastrophe abzuwenden, haben Merkel und ihr damals noch engster Verbündeter, Ex-Kanzler Werner Faymann, im Gleichklang entschieden, die Grenzen zu öffnen und das Dublin-Abkommen außer Kraft zu setzen. Mit Bussen wurden dann täglich Tausende Flüchtlinge an die Grenze zu Österreich gebracht.

„Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land“, erklärte die deutsche Kanzlerin im September 2015. Die Bilder von Spielfeld, Nickelsdorf oder München haben sich allerdings tief in das Bewusstsein eingeprägt. Allein an einem Wochenende kamen bis zu 25.000 Schutzsuchende. Die Kritiker, allen voran Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer, werfen Merkel hingegen vor, den Rechtsstaat ausgehebelt und für eine Sogwirkung chaotischen Ausmaßes gesorgt zu haben. Seehofer ist mittlerweile zum größten Gegenspieler Merkels in der Flüchtlingsfrage geworden.

Eine Million Flüchtlinge reisten über die Balkanroute durch Österreich nach Westeuropa. Rund 1,1 Mio. Menschen suchten 2015 in der Bundesrepublik um Asyl an. In Österreich waren es 88.340, in Schweden 163.000. Die Quartiersuche gestaltete sich als äußert schwierig, die Bundesregierung setzte deshalb Ex-Raiffeisen-General Christian Konrad als Koordinator ein. Und die EU? Bisher wurden erst 4000 Flüchtlinge auf die EU-Länder verteilt.

Nicht nur das Scheitern auf EU-Ebene, auch die sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht in Köln durch Gruppen von Männern aus dem nordafrikanischen und arabischen Raum sorgten für eine zunehmende Isolierung von Merkels Politik. Die massive Zuwanderung begann die Integrationsbemühungen zusehends infrage zu stellen, die Stimmung kippte. In Österreich kam Fay­mann unter Druck der ÖVP und der FPÖ, die mit ihrem „Grenzen dichtmachen“ in den Umfragen davonzog. Und plötzlich verständigte sich die rot-schwarze Koalition im Jänner auf eine Obergrenze von 37.500 Asylwerbern. Wien und Berlin kamen aus dem Gleichschritt, dafür gibt es seither aus Bayern Applaus für Österreichs Kehrtwende.

Ein Jahr nach der Flüchtlingswelle ist im August 2016 die Balkanroute zu, und es gibt Grenzkontrollen. Die Zahl der Asylanträge hat sich in Deutschland und Österreich mit 397.000 bzw. 22.135 verringert. Dazu hat auch das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei beigetragen, das seit dem Putschversuch und der diplomatischen Krise zwischen Ankara und der EU allerdings wackelt. Die Türkei verpflichtete sich, alle neu auf den griechischen Inseln ankommenden Flüchtlinge zurückzunehmen, dafür gewährt sie im Gegenzug auf legalem Weg Asyl. Im ersten Halbjahr kamen bisher 156.000 Flüchtlinge nach Griechenland, in der Türkei leben 2,7 Millionen. Österreich will noch im September eine Notverordnung vorlegen, um notfalls mit einem Aufnahmestopp für Flüchtlinge die Obergrenze einzuhalten.

Unabhängig von der Sorge, dass im Herbst die Flüchtlingszahlen wieder ansteigen könnten, dreht sich die politische Debatte um Arbeitsmöglichkeiten für Asylwerber („Ein-Euro-Jobs“), Kosten und Integrationsmaßnahmen. Denn 15.000 anerkannte Flüchtlinge haben keinen Job, 1,35 Mrd. Euro wendet die öffentliche Hand – Bund, Länder und Gemeinden – zur Bewältigung der Asylkrise auf. Aus dem „Wir schaffen das!“ ist deshalb zwölf Monate danach die ziemlich zaghafte Frage „Schaffen wir es wirklich?“ geworden.