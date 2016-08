Von Cornelia Ritzer

Wien – Die Sommerpause geht für die zwei Präsidentschaftskandidaten – langsam, aber sicher – zu Ende. Der von den Grünen unterstützte Alexander Van der Bellen und FPÖ-Kandidat Norbert Hofer besuchen seit Wochen Kirtage oder Zeltfeste, und beide luden Journalisten zu Events, bei denen schöne Bilder entstanden sind: Van der Bellen ging im heimatlichen Kaunertal wandern, Hofer machte in einem Heißluftballon Höhenmeter. Nun folgen die Inhalte – gestern lud Hofer zur Vorstellung seines Wahlprogramms. Große Überraschungen gab es nicht, die Positionen der Hofburg-Anwärter sind von den zwei absolvierten Wahlgängen bestens bekannt. Und die Haltungen haben sich auch durch die Aufhebung der Stichwahl durch den Verfassungsgerichtshof nach der Wahlanfechtung durch die FPÖ nicht geändert.

Wie gewohnt zeigte sich der Dritte Nationalratspräsident Hofer verbindlich und freundlich. „Ich kann Ihnen sagen, dass wir den Wahlkampf gestartet haben“, begann der Burgenländer und freute sich über „viel Zuspruch aus der Bevölkerung, auch bei den Auslandsterminen“. Der Stellvertreter von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache machte in Deutschland, Kroatien und Slowenien Wahlkampf und traf dort Journalisten, Politiker und kirchliche Würdenträger.

Er gehe „hoch motiviert“ und „sehr zuversichtlich“, aber „nie siegesgewiss“ in die Wahlauseinandersetzung. Und fand dabei durchaus positive Worte für Regierungsmitglieder. ÖVP-Außenminister Sebastian Kurz „bemüht sich sehr“, stellt ihm Hofer ein gutes Zeugnis aus, auch ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka mache im Bereich der Exekutive „gute Arbeit“. Und SPÖ-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil sei „endlich wieder ein Minister, der sich für das Bundesheer einsetzt“. Diese „machen einen guten Job“, lobte Hofer. Das Lob kommt dabei nicht überraschend, verfolgen Kurz, Sobotka und Doskozil wie die FPÖ eine sehr restriktive Linie in der Asylpolitik.

Erneut betonte Hofer, als Bundespräsident den Ausbau der direkten Demokratie forcieren zu wollen. „Ich bin kein Freund von TTIP“, sagte er, das geplante Freihandelsabkommen zwischen den USA und Europa würde „Österreich schaden“. Deshalb werde er eine Abstimmung dazu verlangen. Auch „politische Blockaden“ im Nationalrat könnte man mit Volksabstimmungen beenden. Das sei das „Gegenteil eines autoritären Führungsstils“, reagierte er auf entsprechende Vorwürfe seiner Kritiker. Und nach dem Motto „Raus aus der Hofburg, hin zu den Leuten“ will Hofer die Neujahrsansprachen an neuen Orten abhalten. Heuer würde die Rede zum Jahreswechsel laut Plan in einem Altenheim stattfinden.

Hofer forderte schließlich mehr Bürgernähe auch in der Europapolitik. Statt sich mit „Grillhandschuhen oder Glühbirnen zu beschäftigen“, brauche es Kooperation bei den „großen Themen“: Engere Zusammenarbeit bei der Sicherheitspolitik, Stärkung der Wirtschaft und die Einhaltung der Verträge. „Besonders wichtig“ sei Hofer auch, dass die Rolle Österreichs in der EU gestärkt werde. Er kann sich eine „Union in der Union“ nach dem Vorbild der Benelux-Staaten vorstellen. So sollen Österreich, Slowenien, Kroatien, Tschechien und Ungarn vor wichtigen Abstimmungen eine gemeinsame Linie finden und gemeinsam auftreten. Denn: „Dann haben wir mehr Gewicht.“