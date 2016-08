Wien – SPÖ- und ÖVP-Regierungsmitglieder haben am Dienstag ihre Positionen zum Burka-Verbot bekräftigt. Infrastrukturminister Jörg Leichtfried (SPÖ) sprach sich gegenüber Journalisten vor dem Ministerrat dagegen aus, dass „ältere Männer“ bestimmen, was Frauen zu tragen haben. Leichtfried ortete generell dringendere Probleme als die aktuelle Diskussion um die Burka und verwies etwa auf Integration und Sprachkurse. Ältere Männer sollen nicht bestimmen, was Frauen zu tragen haben, meinte der Minister.

Innenminister Wolfgang Sobotka zeigte sich „erstaunt“ über Leichtfrieds Aussagen und betonte, dass die Vollverschleierung für ihn ein „Symbol für die Unterdrückung der Frau“ ist. Damit sei sie abzulehnen, so der Minister. (APA)