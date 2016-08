Wien – Bis zu 45 Euro pro Jahr müssen Eltern laut Elternverband derzeit an einigen Schulen an private Anbieter bezahlen, damit ihre Kinder im Schulalltag einen verschließbaren Spind nutzen können. Das Bildungsministerium hat nun per Erlass daran erinnert, dass diese Praxis an den Bundesschulen verboten ist, berichtet die Tageszeitung Österreich laut Vorabmeldung in ihrer Ausgabe vom Mittwoch.

Die Erstausstattung von Bundesschulen wird vom Bildungsministerium finanziert, beim Nachrüsten müssen diese allerdings auf das eigene Budget zurückgreifen. In dem mit 25. August datierten Erlass betont das Ministerium mit Verweis auf die gesetzlich festgeschriebene Schulgeldfreiheit in Österreich, dass Schulen und insbesondere auch Bundesschulen (AHS, berufsbildende mittlere und höhere Schulen/BMHS) die erforderliche Einrichtung und Ausstattung wie eben auch Spinde unentgeltlich bereitstellen müssen. „Eine Überwälzung der finanziellen Belastung aus dieser Verpflichtung auf Eltern oder Schüler ist jedenfalls nicht zulässig.“

In dem an die Landesschulräte ergangenen Erlass wird „in Erinnerung gerufen und darauf hingewiesen“, dass die Beschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen aus dem schulautonomen Budget finanziert werden muss. Zuletzt gab es Kritik aus den Elternverbänden an der Vermietung von Schulspinden durch Privatfirmen.

Der Erlass betrifft nur die AHS und BMHS, nur bei diesen ist der Bund der Schulerhalter. Für ein Verbot von Elternbeiträgen für Schulausstattung an den Pflichtschulen (u.a. Volksschule, Neue Mittelschule) sind die Länder verantwortlich. (APA)