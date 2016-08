Von Michael Sprenger

und Cornelia Ritzer

Wien – „Bischt amal 60 und es tuat da in da Fruah nix weah, dann bischt eh schon hin.“ In Anlehnung an ein Andreas-Khol-Zitat und mit Tiroler Charme versuchte Alexander Van der Bellen anfangs, Gerüchten über seine angeschlagene Gesundheit zu kontern. Doch der Bundespräsidentschaftskandidat hat nach seiner gewonnenen (und später vom Höchstgericht wieder aufgehobenen) Wahl wohl unterschätzt, mit welcher Niedertracht seine Gegner ausgestattet sind. Mit der Neuauflage zur Stichwahl nahmen die Anfeindungen erst so richtig an Fahrt auf. Krebs habe er, Demenz mache sich breit und vieles mehr, hieß es. Im Juli ging er dann an die Öffentlichkeit, um dem entgegenzutreten. Doch die bewusst gestreuten anonymen Gerüchte in den sozialen Medien ebbten nicht ab. Anfang August lud er dann Journalisten zu einer Wanderung ins Kaunertal ein. Da wollte er nicht nur die schöne Bergwelt seiner Heimat herzeigen, sondern auch dokumentieren, dass man mit 72 Jahren auf 2000 Metern eine gute Figur machen kann. Auch als Raucher.

Doch auch das sollte nicht genügen. So entschloss er sich jetzt zu einem ungewöhnlichen Schritt. Er legte seine Befunde offen. Und er befreite zudem Krebsspezialist Christoph Zielinski von seiner ärztlichen Schweigepflicht: „Der ist super beinand“, erklärte Zielinski, der ihn untersucht hat. „Ich kann mit an 100 Prozent grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass Herr Van der Bellen an irgendeiner Krebserkrankung laborieren würde“, betonte der Internist angesichts der vor wenigen Tagen am Wiener AKH erfolgten Untersuchungen. Das gelte für jetzt und auch für die Vergangenheit: „Der Mann ist gesund.“

Van der Bellen wurde nach Angaben des Arztes wegen uncharakteristischer Schmerzen von einem Internisten an ihn überwiesen. Es folgten Labor- und Computertomographie-Untersuchungen von Lunge und Bauch. „Er hat wirklich eine herrliche Lunge“, sagte der Krebsspezialist, fügte aber hinzu, dass er jedem empfehle, nicht zu rauchen.

Wahlkampfmanager Lothar Lockl erklärte im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung die Beweggründe für die Veröffentlichung des Befundes: „Der Wahlkampf hat an Härte zugenommen, der so längst ein schädliches Ausmaß für unsere Demokratie erreicht hat. Deshalb: bis hierher und nicht weiter.“ Nicht nur Gerüchte über den Gesundheitszustand, auch Morddrohungen gegen Van der Bellen und seine Familie kursierten im Internet. „Unser Aufruf lautet: Kehren wir zu einem sachlichen Wahlkampf zurück. Passen wir auf die Wortwahl auf. Es geht einzig und allein um die Frage: Wer ist der bessere Präsident?“ Lockl erinnerte an frühere Aussagen des Herausforderers Norbert Hofer und der FPÖ, und fragte sich, ob damit nicht der Boden für diese Diffamierunen aufbereitet wurde. Hofer nannte Van der Bellen etwa einen „faschistischen grünen Diktator“, FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache unterstellte ihm, eine „Präsidialdiktatur wie Erdogan“ errichten zu wollen.