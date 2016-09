Von Anton Pelinka

Eine seriöse Prognose für den 2. Oktober 2016 ist nicht möglich. Die durch das Urteil des Verfassungsgerichtshofes notwendig gewordene Wiederholung des zweiten Durchganges der Bundespräsidentenwahl kennt keinen Favoriten. Denn entscheiden werden die Wahlberechtigten, die entweder zuletzt nicht gewählt haben – und nunmehr zur Stimmabgabe entschlossen sind; und diejenigen, die im Oktober sich verweigern, obwohl sie im Mai noch den einen oder den anderen der Kandidaten gewählt haben. Die Zahl derer, die ihre Entscheidung zugunsten des einen oder des anderen nun umdrehen, wird äußerst gering sein. Es geht um die Mobilisierung der Nichtwählerinnen und -wähler – und darum, die „eigenen“ Wählerinnen und Wähler wieder zu den Urnen zu bringen.

SPÖ und ÖVP außen vor

Am 24. April, beim ersten Wahlgang, betrug die Wahlbeteiligung 68,5 Prozent. Am 22. Mai, bei der Stichwahl, gingen 72,2 Prozent der Wahlberechtigten wählen. Dass bei der Stichwahl die Wahlbeteiligung höher war als im ersten Wahlgang, obwohl nun nicht mehr die Kandidaten der Regierungsparteien im Rennen waren, liefert einen wichtigen Hinweis: Im Mai ging es um eine Entweder-oder-Entscheidung; und ein Zweikampf befördert das Interesse an der Wahl.

Aber bei der Wiederholung? Wird da das Gefühl der Frustration eine Rolle spielen – etwa nach dem Motto „Nicht schon wieder“? Oder doch ein „Jetzt erst recht“? Am 2. Oktober wiederholt sich jedenfalls das, was am 22. Mai erstmalig war: eine Entscheidung, in der SPÖ und ÖVP direkt überhaupt keine Rolle spielen. Die Zweite Republik hat sich von ihren Gründern emanzipiert.

Was bewirkt die Polarisierung zwischen Alexander Van der Bellen, dem Ökonomen, der zur Integrationsfigur der Grünen geworden ist – und Norbert Hofer, der sich als Stimme einer Bewegung der Zornigen profiliert und dabei nicht allzu viel die Färbung seiner Partei zu erkennen geben will? Am 2. Oktober wird es wohl so sein wie am 22. Mai: Die bestimmenden Faktoren werden Bildung und Geschlecht und Region sein. Menschen mit höherer Bildung werden überproportional Van der Bellen wählen; Frauen werden weniger zu Hofer neigen als Männer; und Van der Bellen wird in städtischen Ballungsgebieten besser abschneiden.

Das ist eigentlich keine Besonderheit: Jede Analyse derer, die in den USA 2008 und 2012 die Wahl Barack Obamas sicherten, zeigt die Parallele zwischen den Van der Bellen- und den Obama-Wählerinnen und Wählern; und alle Untersuchungen derer, die Donald Trump 2016 bevorzugen, weisen auf die sozialstrukturelle Ähnlichkeit zwischen diesen und den Wählerinnen und Wählern Hofers.

Wie Trump gegen Clinton

Das zeigt sich ja auch bei der Themenstellung des Wahlkampfes: Hofer spricht, wie Trump, die Ängste derer an, für die Globalisierung, Offenheit der Grenzen und alles das, was unscharf „Multikulturalismus“ heißt, eine Bedrohung ist. Van der Bellen steht wie Obama (und wohl auch Hillary Clinton) für postnationale Offenheit. Zuwanderung ist bei Hofer und Trump prinzipiell negativ besetzt. Van der Bellens deutlich artikulierte Pro-EU-Einstellung drückt Fortschrittsoptimismus aus. Trumps „Make America Great Again“, sein „America First“ betont das Nationale – wie dies in Europa heute von den Parteien vertreten wird, die sich mit Hofers FPÖ zu einer Fraktion im EU-Parlament zusammengeschlossen haben. Hofer steht für die Europapolitik Marine Le Pens – Van der Bellen würde wohl die Linie Angela Merkels unterstützen.

Hat das alles noch mit „links“ und „rechts“ zu tun? Nein und ja. Nein, weil mit dem rasanten Schrumpfen von SPÖ und ÖVP ja auch das Ende des Austromarxismus und des Politischen Katholizismus verbunden ist; nein auch, weil der als „links“ wahrgenommene Van der Bellen der Favorit von Menschen ist, die getrost als „Bildungsbürger“ bezeichnet werden können; und weil der „rechte“ Hofer vor allem sozial Schwache, vor allem auch Arbeiterinnen und Arbeiter anspricht.

Doch wenn „links“ und „rechts“ jenseits alter Versatzstücke der absterbenden Weltanschauungsparteien definiert werden – als eine Differenz, die mit der Betonung oder der Vernachlässigung von Gleichheit zu tun hat, so sind Van der Bellen und Hofer sehr wohl auf einer Links-rechts-Achse zu verorten; allerdings auf zwei sehr unterschiedlichen Achsen: Auf einer national-österreichischen Achse ist Hofer „links“, weil er die Interessen derer artikuliert, die aus gut nachvollziehbaren Gründen sich als Opfer der Globalisierung sehen; auf einer transnationalen Achse ist Hofer aber „rechts“ – er steht für „Österreich zuerst“; während die deutlich größere Sensibilität Van der Bellens für Flüchtlinge und für Asylwerber ihn als „links“ ausweist.

Geschlossen oder offen

„Links“ und „rechts“ liefern dann und nur dann relevante Befunde, wenn sie mit (national) „geschlossen“ und (transnational) „offen“ in Verbindung gebracht werden. Ohne diese Bezüge sind „links“ und „rechts“ Begriffe von gestern. Deshalb spielt ja auch die Frage der europäischen Integration und damit auch der „Brexit“ eine Rolle. Und deshalb sprechen sich vor allem solche Personen aus SPÖ und ÖVP für Van der Bellen aus, die sich in besonderem Maße pro-europäisch profiliert haben. In wohl keinem anderen Politikfeld haben sich Van der Bellen und Hofer voneinander so eindeutig abgegrenzt wie in Fragen der Vertiefung der Europäischen Union. Hofer als EU-Skeptiker, Van der Bellen als Eurooptimist – zwischen einem sich eher verschließenden und einem sich eher öffnenden Österreich: Für eine dieser einander deutlich widersprechenden Perspektiven wird sich das Land entscheiden müssen.

Die österreichische Verfassung gibt dem Bundespräsidenten Rechte, die durch die Kompetenz des Parlaments begrenzt sind: Gegen den Willen der Mehrheit des Nationalrates kann keine Bundesregierung im Amt bleiben, und ohne die mit dem Nationalrat verflochtene Regierung kann der Bundespräsident nicht amtieren. Deshalb scheint die Wahl des Staatsoberhauptes nur von begrenzter Bedeutung für die Zukunft der Republik zu sein. Aber am 2. Oktober wird die Entscheidung zwischen zwei so verschiedenen Kandidaten ein Signal dafür sein, in welche Richtung sich Österreich politisch bewegt – am Beginn der Periode, die als Schritt in politisches Neuland zu sehen ist; in eine Zeit ohne die Hegemonie der beiden staatsgründenden Parteien.