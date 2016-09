Ex-Bundeskanzler Werner Faymann (SPÖ) und sein früherer Pressesprecher Matthias Euler-Rolle haben gemeinsam ein Immobilien- und PR-Unternehmen gegründet, berichtet der Kurier (Freitag-Ausgabe). Die „4Pro Projektmanagement- und KommunikationsgmbH“ wurde mit 1. September im Firmenbuch eingetragen. Faymann, früher auch Wohnbaustadtrat in Wien, und Euler-Rolle sind Hälfte-Partner.

Das Unternehmen fokussiere sich auf die Entwicklung von Immobilienprojekten und Kommunikation samt Pressearbeit, heißt es. Beheimatet sei die Gesellschaft, deren Geschäftsführer Euler-Rolle auch ist, noch an dessen Privatadresse. Der frühere Radiomoderator und SPÖ-Sprecher bestätigte: „Es läuft gut an, wir haben ständig spannende, neue Ideen und sind sehr aktiv“, und: „Wir sind zusammengesessen, haben über die Vergangenheit und die Zukunft gesprochen und da ist das entstanden“, so Euler-Rolle weiter. (APA)