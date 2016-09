Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Was wurde beim ersten Stichwahl-Anlauf nicht über Innsbruck gelästert. Hatte doch ganz Österreich auf das knappe Endergebnis warten müssen, nur weil in der Landeshauptstadt die Briefwahlkarten neu ausgezählt wurden. Veranlasst hatte dies die erfahrene Bezirkswahlleiterin und Vorständin des Amtes für Allgemeine Bezirks- und Gemeindeverwaltung, Edith Margreiter: „Ich würde es wieder so machen.“

Denn im Gegensatz zu anderen Gemeinden wurden die Innsbrucker Ergebnisse im Zuge der letztlich stattgegebenen Wahlanfechtung durch die FPÖ vom Verfassungsgerichtshof nicht bemängelt. Dass Innsbruck diesbezüglich also sauber dastehe, quittiert Margreiter, die seit zehn Jahren bei Bundeswahlen als Bezirkswahlleiterin fungiert, mit einem Schmunzeln: „Das Ergebnis muss stimmen.“

Die Vorbereitungen für den 2. Oktober, also der Stichwahlwiederholung, laufen auf Hochtouren. Gleich bleibt nicht nur die Zahl der Wahlberechtigten (89.024), sondern – theoretisch – auch die nötige Anzahl an Wahlbeisitzern. Innsbruck muss nicht nur eine Bezirks- und eine Gemeindewahlbehörde, sondern auch 152 Sprengelwahlbehörden besetzen lassen. Unterm Strich mache das über 800 Wahlbeisitzer aus, sagt Margreiter. Selbige seien für die Dauer einer Nationalratsperiode in ihrer Funktion für Bundeswahlen angelobt. Was die wenigsten wüssten: Es sei zwar ein Ehrenamt, jedoch sei ein jeder Staatsbürger verpflichtet, es bei Anfrage auch anzunehmen. Sanktionen seien aber keine vorgesehen.

Die Lust der Wahlbeisitzer auf eine neue Runde hält sich nach den festgestellten Verfehlungen in anderen Gemeinden aber in Grenzen, wie ein Rundruf der TT bei den einzelnen Parteien ergab.

Am meisten Wahlbeisitzer stellten in der Vergangenheit SPÖ und ÖVP. „Bei uns rufen viele Beisitzer an, weil sie sich nicht verarschen lassen wollen“, spricht SP-Stadtparteichef Helmut Buchacher Klartext. In Innsbruck hätten alle Sprengel gute Arbeit geleistet – da und dort sei aber in Österreich auszählungsmäßig „der Schlendrian“ eingezogen. Bei so manchem Beisitzer überwiege jetzt halt der Frust. Die SPÖ hätte Mühe, „die Leute trotzdem zu motivieren“, sagt Buchacher. Man werde aber tun, was möglich ist.

Eine gewisse Verunsicherung auch in den Reihen der VP-Beisitzer ortet Stadtparteiobmann Franz Gruber: „Die Beeinspruchung des Ergebnisses hat dazu geführt.“ Gruber gibt zu bedenken, dass man das „System prinzipiell neu überlegen müsse, um die Wahlbehörden sicher und konsequent besetzen zu können“. Möglich wäre auch, zu der in Innsbruck derzeit gewährten Entschädigung in der Höhe von 44 Euro weitere Anreize zu bieten – etwa in Form eines Gratis-Konzerts.

Den neuen, dickeren Leitfaden zur Wahldurchführung hat auch Margreiter bereits erhalten. Die Sprengelwahlbehörden seien immer im Vorfeld einer Wahl geschult worden. Wie viel der neue Durchgang die Stadt kosten wird, kann Margreiter noch nicht abschätzen.