Wien – Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat am Freitag in den Räumen der SPÖ-Zentrale in Wien eine Mitgliederbefragung in der SPÖ zum Freihandelsabkommen CETA (EU-Kanada) angekündigt. Begleitend werde es eine breite Diskussion mit Experten, Befürwortern und Gegnern des Abkommens geben.

„Angesichts des Widerstands, der hier bisher formuliert worden ist, ist eine Unterzeichnung Österreichs, ohne dass wir uns vorher damit genau auseinandersetzen und es Punkt für Punkt abklopfen, aus meiner Sicht gar nicht möglich“, sagte der Kanzler. Das sei „kein populistischer Reflex“, sondern es gehe um eine „breite Bewegung“ gegen das Abkommen.

Im Internet unter www.mitreden.spoe.at können die Fragen ab sofort beantwortet werden. Auch Nicht-SPÖ-Mitglieder können an der Umfrage teilnehmen. Zur Frage nach der Bedeutung sagte Kern: „Wir haben nicht vor, eine Mitgliederbefragung zu machen und dann die Ergebnisse zu kübeln.“

Die Fragen im Wortlaut

Die fünf Fragen, die jeweils mit Ja oder Nein zu beantworten sind, lauten:

Soll Österreich der vorläufigen Anwendung von CETA auf EU-Ebene zustimmen? Soll CETA in Österreich in Kraft gesetzt werden, wenn darin die Möglichkeit von Schiedsverfahren gegen Staaten enthalten ist? Soll CETA in Österreich in Kraft gesetzt werden, wenn dadurch europäische Qualitätsstandards gesenkt werden können? Sollen künftige Freihandelsverträge so gestaltet sein, dass die hohen europäischen Qualitätsstandards (etwa für Produktsicherheit, Daten-, Verbraucher-, Gesundheits-, Umwelt- und Tierschutz) beibehalten werden? Soll für künftige Verhandlungen zu TTIP und anderen Freihandelsverträgen eine Verpflichtung zur größtmöglichen Transparenz gelten? Kern: Könnten auch „mit fliegenden Fahnen untergehen“

Die Umfrage endet am 18. September um 24 Uhr. „Wir werden uns natürlich an die Ergebnisse dieser Befragung gebunden fühlen“, sagte Kern. Aufgrund des EU-Rechtsrahmens habe man aber möglicherweise gar keine Option mehr, „wenn wir nicht mehr Partner finden“. Es könne auch sein, dass wir „ein klares Nein formulieren, und dort mit fliegenden Fahnen untergehen“.

Weiters werde eine breite Diskussion zum Thema geführt. Am 14. September werde dazu eine Enquete im Parlament stattfinden. In den breiten Diskussionsprozess zum CETA-Freihandelsabkommen will der Kanzler zahlreiche Experten einbeziehen. Auch die kanadische Handelsministerin, mit der er lange telefoniert habe, werde für die Diskussion zur Verfügung stehen. Weiters sollen unter anderem Georg Kapsch, Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Ex-Finanzminister und Unternehmer Hannes Androsch, der neue Wifo-Chef Christoph Badelt, Bürgermeister, Landeshauptleute und die Zivilgesellschaft eingebunden werden. Auch die Umweltschutzorganisationen Greenpeace, Global 2000 sowie Attac sollen sich an der Debatte beteiligen.

Kern: Viele Dinge bei CETA noch zu klären

Selbstverständlich sei er für die Offenheit der österreichischen Volkswirtschaft, betonte Kern. Handelsabkommen zu Zöllen und Marktzugang habe man immer unterstützt. „Das Problem mit CETA ist, dass hier unter dem Deckmantel eines Freihandelsabkommens eine Reihe von Dingen mittransportiert werden, die wir mit Skepsis sehen.“ Kritisch seien dabei insbesondere Regulierungsfragen, die Privatisierung von kommunalen Dienstleistungen, die Wahrung von sozial- und umweltpolitischen Standards und der Investorenschutz.

Wichtig sei es auch, in Europa nicht alleine vorzugehen. Mit der SPD sehe er sich „im Kern der Kritik verbunden“, auch wenn sie etwas abkommensfreundlicher sei, meinte der Kanzler. „Wir wollen hier mit dem Kollegen Gabriel eine gemeinsame Vorgangsweise entwickeln.“ Am saubersten wären Nachverhandlungen, doch das werde schwierig, „weil das Fass möchte außer uns gesamthaft kaum jemand aufmachen“. Es gebe dann die Möglichkeit, möglichst viele Teile des Abkommens in den nationalen Teil, den die nationalen Parlamente ratifizieren, hineinzubringen. „Dann könnten wir sehr wohl wesentliche Teile mitbestimmen“, so der Kanzler.

„Form der Globalisierung finden, die gerecht ist“

Freihandel sei die Grundlage unseres Wohlstands, aber die Globalisierung habe nicht nur Wohlstandsgewinne, sondern auch klare Verlierer mit sich gebracht. „Für uns ist es wichtig, eine Form der Globalisierung zu finden, die gerecht ist, die diese Wohlstandsgewinne gerecht verteilt.“ Weiters dürfe es nicht zur Aushöhlung demokratischer Entscheidungsprozesse zugunsten global agierender Konzerne kommen. „Wir können die Globalisierung nicht zurückdrehen, sondern es geht darum, faire Bedingungen zu schaffen.“ Der auch in CETA extra geregelte Investorenschutz sei schwierig zu verstehen, da es ordentliche Gerichtsbarkeit sowohl in Österreich als auch in Kanada mit hohen Standards gebe, warum daneben eine neue Gerichtsbarkeit geschaffen werde. Zur Absicherung der sozialen und Umweltstandards gebe es zwar ein klares Bekenntnis in CETA, aber keinen ausreichenden Sanktionsmechanismus.

Karas: Kern flüchtet sich aus Verantwortung

Kritik kam postwendend von der ÖVP. Der ÖVP-Delegationsleiter im EU-Parlament Othmar Karas warf Kern „Flucht aus staatspolitischer Verantwortung“ vor. Handelsabkommen dürften nicht von einer SPÖ-Mitgliederbefragung abhängig gemacht werden.

Karas forderte Kern auf zu informieren statt zu befragen. „Die Fakten widersprechen Kern. Der tägliche Kniefall vor dem Boulevard – Türkei, TTIP, CETA, Notverordnung – ist ein unwürdiges Schauspiel, eine Beleidigung der Bürger“, so Karas am Freitag in Brüssel. Jede einzelne Forderung an CETA sei erfüllt worden. „Die Sorgen und Ängste der Bürger wurden berücksichtigt. CETA ist das beste Handelsabkommen, das Europa je mit einem anderen Land ausgehandelt hat“, betonte Karas. Jetzt nach Ende eines mehr als siebenjährigen Prozesses eine Kehrtwende zu machen, sei sachlich nicht gerechtfertigt und unverantwortlich.

Kern: Gemeinsame Regierungslinie kann erarbeitet werden

Es sei verantwortungslos, sich von einer „Verantwortungsdemokratie hin zu einer Stimmungsdemokratie“ zu bewegen. Immerhin hätten der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier, der österreichische Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter, der CETA-Berichterstatter des europäischen Parlaments Artis Pabriks sowie die österreichische Wirtschaft und Landwirtschaft sich deutlich für CETA in der vorliegenden Form ausgesprochen.

Angesprochen auf den Koalitionspartner meinte Kern am Freitag, dass auch Vizekanzler Reinhold Mitterlehner bereits formuliert habe, dass Investorenschutz und die Absicherung von sozial- und umweltpolitischen Standards in CETA ein Problem sei. Mitterlehner hat im „Kurier“ (Freitagsausgabe) dazu erklärt: „Wenn das Europäische Parlament zustimmt, tritt die vorläufige Anwendung von CETA in Kraft. Wir fordern, dass dabei der Investitionsschutz und das Nachhaltigkeitskapitel ausgenommen wäre.“ Kern konterte heute, „dass die ÖVP die Privatisierung von kommunalen Leistungen nicht so stört, ist okay“. Er habe aber keinen Zweifel, dass hier eine gemeinsame Regierungslinie erarbeite werden könne: „Ich bin überzeugt, dass wir uns da finden werden.“ (TT.com/APA)