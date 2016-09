Von Michael Sprenger

Wien – Vor zwei Jahren, am 26. August 2014, beendete Michael Spindelegger die Debatte um seine Person. Er trat als Vizekanzler, Minister und ÖVP-Parteiobmann zurück. Der logische Nachfolger war schon längst gefunden worden: Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner.

So wie bei den Rücktritten der ÖVP-Obleute in der Vergangenheit. Wenn in und außerhalb der Volkspartei über einen Wechsel an der Parteispitze debattiert wurde, da stand der logische Nachfolger immerzu schon fest. Auch heute ist es so.

Reinhold Mitterlehner will trotz alledem in der Bundesregierung noch etwas bewegen, auch wenn sich dort fast nichts bewegt. Zugleich muss er mehr oder weniger machtlos eine aufkeimende Obmanndebatte zur Kenntnis nehmen. Mit Außenminister Sebastian Kurz steht der logische Nachfolger längst schon fest. Auch wenn dieser erklärt, dass er sich mit seiner Aufgabe mehr als ausgelastet fühle, kein Interesse an der Obmannschaft, am Job des Vizekanzlers habe.

Für den steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer ist Kurz das „Trumpf-Ass“ der Partei. Nur wenn es ausgespielt werde, sei noch offen. Und Mitterlehner meinte dazu in einer Replik im ORF-Sommergespräch, er wolle niemandem im Wege stehen. Im O-Ton klang dies so: „Ich bin der Letzte, der in der Form, wenn sich etwas anderes ergeben sollte zu Zeitpunkt X, der da jemand im Weg steht.“

Knapp vor dem Parteivorstand am Sonntag versucht Mitterlehner, die Debatte einzufangen. „Ich bin nach wie vor ausgesprochen motiviert“, sagte er im Interview mit der APA. Er räumte aber ein, dass sich die Partei inhaltlich und organisatorisch „weiterentwickeln“ muss.

In den mächtigen Landeszentralen der ÖVP herrschte gestern Funkstille. Keiner wollte sich im Vorfeld des Vorstands zu Wort melden. Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter begründete sein Schweigen damit, dass er selbst an der Vorstandsitzung (wegen der Regierungsklausur in Tirol) nicht teilnehmen werde.

Aus der Parteizentrale selbst hieß es, dass es sicher keine Überraschungen in Personalfragen geben werde. Offiziell heißt es, es werde im Vorstand um Mindestsicherung und Integration gehen. Doch auch der Zustand der Koalition und der Partei wird wohl angesprochen werden.

In der Koalition hat sich in den vergangenen Tagen das Klima deutlich verschlechtert. Immer öfter hört man von Neuwahlen. Noch im Herbst, spätestens im Frühjahr kommenden Jahres. Bei Neuwahlen könnte dann die Zeit des Sebastian Kurz kommen. Doch den Spitzenkandidaten werde er sich auch nur dann antun, so heißt es im kleinen Kreis, wenn er die Strukturen in der Partei umbauen kann.

Etwas, was Mitterlehner vor zwei Jahren versäumt hatte. Denn damals hätte er die Möglichkeit gehabt, die Macht der Länder- und Bündechefs zu brechen.

Zum Zustand der Partei befragt sagte Mitterlehner der APA, dass das organisatorische und inhaltliche Auftreten der Partei weiterzuentwickeln sei: „So viel kann man aus Umfragen und Befindlichkeiten ableiten.“