Alpbach – Vor dem Hintergrund eines akuten Wohnraumbedarfs für Flüchtlinge und Asylwerber fand vor einem Jahr im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach erstmals ein Vernetzungstreffen österreichischer Bürgermeister statt. Für ihre inzwischen fünfte Auflage kehrte die Veranstaltung gestern mit neuem Thema an ihren Geburtsort zurück: Integration und Arbeitsmarkt. Und erneut nutzten zahlreiche Gemeindevertreter die Gelegenheit zur Diskussion und zum Erfahrungsaustausch.

Gerade im ländlichen Raum sei das Thema Integration vielfach eine besondere Herausforderung, räumte Soziologe Kenan Güngör, Mitglied des unabhängigen Expertenrates für Integration der Bundesregierung, bei seinem Impulsreferat ein. Zuwanderung sei bisher meist ein städtisches Phänomen gewesen, weshalb es im ländlichen Raum damit vielfach kaum Erfahrung gebe. Häufig fehlen Anlaufstellen für Beratung oder auch Möglichkeiten, einer Beschäftigung nachzugehen. Ländliche Gemeinden könnten jedoch auch mit einigen besonderen Vorteilen punkten: Eine wichtige Rolle komme etwa den Bürgermeistern zu, die in kleineren Gemeinden oft stark integrativ wirken könnten. Auch Vereine würden Möglichkeiten zur Einbindung bieten. „Am Land ist man zwar länger fremd, wenn man aber einmal drinnen ist, dann ist es verbindlicher als in der Stadt“, erklärte Güngör.

Nicht weniger brennend als die Frage der Integration in die Gesellschaft ist jene in den Arbeitsmarkt. In Österreich sind aktuell 26.000 Personen mit Asylstatus oder subsidiärem Schutz beim AMS vorgemerkt, der größte Teil von ihnen lebt in den Ballungsräumen. „Eine Herausforderung“, wie der Chef des Arbeitsmarktservice (AMS) Österreich, Johannes Kopf, einräumte. Denn genau dort, wo viele Menschen Arbeit suchen, ist diese schwer zu finden. „Das ist ein Thema von Angebot und Nachfrage“, so Kopf, der im ländlichen Raum – in Tirol etwa im Tourismus – durchaus Möglichkeiten für Flüchtlinge sieht, einen Arbeitsplatz zu finden. Lob hatte Kopf für die Gemeindevertreter übrig: „Vieles wird derzeit im Bund besprochen, was Sie in der Gemeinde bereits längst tun.“

Das Vernetzungstreffen gestern in Alpbach wird nicht das letzte seiner Art gewesen sein, eine Fortsetzung der Veranstaltungsreihe ist geplant. (np)