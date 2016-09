Von Cornelia Ritzer

Wien – Bundeskanzler Christian Kern ist jetzt etwas mehr als 100 Tage im Amt und nach Wochen der Vorschusslorbeeren mit viel Kritik konfrontiert: Der Kanzler hat vergangene Woche nämlich das traditionelle Pressefoyer nach dem Ministerrat abgeschafft. Dafür wurde er von Medien mit einem nordkoreanischen Diktator, mit Erdogan oder Putin verglichen. „Die Vergleiche fand ich leicht übertrieben“, meinte Kern bei einem Hintergrundgespräch, zu dem er am Samstag ins Bundeskanzleramt geladen hat. Eine Einladung, die beweisen soll, dass durch die Entscheidung für das Pressefoyer-Aus keinesfalls die Pressefreiheit eingeschränkt sei. So sollen künftig wöchentliche Briefings stattfinden. Denn, so der Kanzler: „Ich habe kein Problem, offen über Themen zu reden.“

Und Themen, an denen der Bundeskanzler und die Regierung arbeiten, gibt es viele, wie Kern in einer rund eineinhalbstündigen Analyse darlegte. Und dabei Arbeitseifer, aber auch -wille dieser Regierung betonte.

So gebe es etwa bei den Themen Integration, Asyl-Notverordnung sowie Reduzierung der Zuwanderung und Beschäftigung „schöne Schnittmengen“ zwischen SPÖ und ÖVP, das sommerliche Vorpreschen mancher ÖVP-Minister mit Vorschlägen und Ideen wollte er nicht überbewerten. „Keine Sollbruchstelle“ der Koalition ist für ihn die anstehende Reform der Mindestsicherung, auch wenn der Kanzler es für problematisch hält, das Thema Sozialgeld mit der Migrationsthematik zu vermischen. Die schwarz-blaue Koalition in Oberösterreich hat bekanntlich die Mindestsicherung für anerkannt­e Flüchtlinge gekürzt. Auf der politischen Agenda, die bis zum Herbst abgearbeitet werden soll, steht an oberster Stelle außerdem das aus der Bankenabgabe finanzierte Bildungspaket (750 Mio. Euro fließen in den Ganztagsschulbereich), dessen Umsetzung ein „Lackmustest“ für die Regierung“ sei.

Ende Oktober will die Kanzlerpartei ein Steuer-Konzept vorstellen. Die ohnehin hohe Steuer- und Abgabenquote dürfe nicht steigen, die Lohnnebenkosten müssten aber runter. Konsens gebe es bei der Abschaffung der kalten Progression.

Kern verteidigte außerdem die Befragung der rund 200.000 SPÖ-Mitglieder zum unterschriftsreifen Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada (CETA). Durch das Abkommen werde der politische Spielraum eingeengt sowie nationale Rechtsarchitektur ausgehebelt, begründete er die ablehnende Haltung. Der Befragung in der SPÖ sollen künftig weitere folgen.

Kerns Pläne reichen weiter als bis zum Herbst. „Über zehn Jahre den Umbau des Landes mitzugestalten“, sei das Ziel, betonte er – wie auch schon in früheren Reden. Zumindest bis Herbst 2018 soll das gemeinsam mit der ÖVP geschehen. Vorgezogene Neuwahlen erwartet er jedenfalls nicht.