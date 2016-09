Wien - Die ÖVP bekommt einen neuen Generalsekretär. Peter McDonald, seit rund einem Jahr in dieser Funktion tätig, verlässt die schwarze Parteizentrale. Ihm folgt Werner Amon, das hat der Vorstand der ÖVP am Sonntagabend einstimmig beschlossen, wie in einer Aussendung mitgeteilt wurde.

McDonald betonte, es handle sich um einen persönlichen Beschluss. „Ich bin angetreten, um das Amt des Generalsekretärs neu zu definieren. Weg vom Wadlbeisser-Image - hin zu einer politischen Koordinierungsfunktion, die weiter denkt, als bis zur morgigen Schlagzeile“, führte er aus. Er habe sich dafür „persönliche Ziele und Fristen gesetzt und muss nach fast einem Jahr als Generalsekretär erkennen, dass ich nicht schnell genug weiterkomme“. Daher habe er „für mich entschieden, das Amt zur Verfügung zu stellen und beruflich einen neuen Weg einzuschlagen“.

Amon selbst ging noch nicht mit einem Statement an die Öffentlichkeit. Dies wurde für die morgen, Montag, angesetzte Pressekonferenz in Aussicht gestellt. Partei-Obmann Reinhold Mitterlehner betonte aber, dass der „politische Vollprofi“ Amon das „Profil und den Markenkern der ÖVP weiter schärfen soll“. McDonald danke er „ausdrücklich“, wie es in der Aussendung hieß. „Er hat sich mit vollem Einsatz der Weiterentwicklung der Volkspartei gewidmet und dafür neue Ansätze eingebracht. Ich wünsche ihm für seine weitere Karriere alles Gute und viel Erfolg. (APA)