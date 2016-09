Matrei i. O. – Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Nein, stopp! In Matrei gebe es keinen Ausverkauf zur Sanierung der angespannten Haushaltslage, will Bürgermeister Andreas Köll aufkeimenden Spekulationen den Wind aus den Segeln nehmen. Auf der Gemeinde lasten allerdings 21,4 Millionen Euro Schulden, ein Minus von 2,4 Millionen Euro auf den Girokonten und Rückstände von rund einer Million Euro an Sozialbeiträgen für das Land Tirol. „Am 15. September werden wir ein sehr gutes Sanierungskonzept vorlegen, das neben Einmaleffekten vor allem strukturelle Einsparungen beinhaltet“, ist Köll optimistisch. Bis 16. September hat er dafür Zeit, zuletzt wurde ihm die Aufnahme von Darlehen in Höhe von rund 900.000 Euro verweigert.

Befeuert werden Mutmaßungen über einen Sommerschlussverkauf in Matrei durch Kundmachungen der Gemeinde über beabsichtigte Veräußerungen. Neben dem alten Schulgebäude in Zedlach, wie Dolomitenstadt berichtet, stehen jetzt auch die Parkplätze im Bereich der Talstation der Goldriedbergbahnen bzw. des Tauernstadions auf rund 6000 Quadratmetern und die 2006 um rund sechs Mio. Euro errichtete Sportstätte selbst zum Verkauf an. Ebenfalls bis 9. September können dafür Kauf­angebote gelegt werden.

Köll hält sich noch bedeckt, „denn das alles ist Angelegenheit des Gemeinderats“. Zu den Parkplätzen will er sich nicht äußern, aber offenbar soll der Seilbahnunternehmer Heinz Schultz einer der maßgeblichen Kaufinteressenten sein. Beim Tauernstadion ist alles viel komplizierter. Der seinerzeit mit der VB-Real Estate Leasing Gamma GmbH abgeschlossene Baurechts- und Leasingvertrag sowie das Andienungsrecht sollen vorzeitig aufgelöst und dann u. a. die Sportanlage, das Kabinen- und Tribünengebäude mit dem Restaurant an einen Drittkäufer veräußert werden. „Uns wurde der vorzeitige Kauf des Leasingobjekts zum aushaftenden Barwert angeboten. Wir wollen verhindern, dass es von ausländischen Investoren gekauft wird, wir wollen eine einheimische Lösung“, unterstreicht Köll. Dafür gebe es Interessenten, fügt der Bürgermeister hinzu.

Für Matrei sieht Köll nur Vorteile, schließlich könnte die Gemeinde durch entsprechende Verträge die Leasingverpflichtungen und damit die Belastungen für das Budget deutlich reduzieren. „Aber ich möchte hier dem Gemeinderat nicht vorgreifen.“

Kritik kommt von der Opposition: „Natürlich kann man einer Gemeinde nicht verbieten, ihre Immobilien zu verkaufen, aber es wird hier wirklich der allerletzte öffentliche Besitz verschleudert“, kritisiert Gemeindevorstand Bernd Hradecky von der Matreier Liste. Und das alles nur, um kurzfristig Girokonten abzudecken, ohne einen positiven Effekt auf das angespannte Budget zu erzielen. (pn)