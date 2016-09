Wien — Erst abgesagt, nun wieder angesagt? Am vergangenen Dienstag hatte Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) angekündigt, den traditionellen wöchentlichen Paarlauf mit dem Vizekanzler in Form des Pressefoyers abzuschaffen. Stattdessen solle es nach dem Ministerrat künftig ein wöchentliches „Debriefing" durch die Koalitionskoordinatoren von SPÖ und ÖVP, Thomas Drozda und Harald Mahrer geben. Kern selber wollte die Öffentlichkeit künftig via „Kanzlerblog" auf dem Laufenden halten und den Medien öfter als bisher zur Verfügung stehen.

Heute, eine Woche später, steht Kerns neu erdachte Präsentationsform wohl schon wieder vor dem Aus. Mit einem Solo-Autritt noch vor dem Ministerrat hat der Kanzler nämlich für Verstimmung beim Koalitionspartner gesorgt: Kern führte am Dienstagvormittag ein Pressegespräch, bei dem er den Zeitplan für die Herbstarbeit der Regierung präsentierte.

Mitterlehner hofft auf „Ausnahme"

Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) beschwerte sich umgehend über den Alleingang des Kanzlers: „Das, was heute stattgefunden hat, war hoffentlich eine Ausnahme", sagte er vor der Ministerratssitzung. Zwar betonte Mitterlehner, dass „Ärger die falsche Kategorie" sei. Dennoch habe er aber bereits mit dem Koalitionspartner gesprochen, dass dies so keine Zukunft habe — „das kann nicht so sein", so Mitterlehner. Derartige Alleingänge würden gegen das Miteinander und gegen den Teamgeist in der Koalition sprechen. Der Vizekanzler wollte nach dem Ministerrat — wie er es bereits vor einer Woche angekündigt hatte — ebenso die Journalisten informieren.

Das Pressefoyer geht auf die Ära Bruno Kreisky (SPÖ) zurück, der ab 1971 Journalisten im Ecksalon des Kanzleramts empfing. Das „Doppelfoyer" mit Bundeskanzler und Vizekanzler gibt es seit 2000, es wurde unter Schwarz-Blau ins Leben gerufen. (TT.com, APA)