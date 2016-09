Wien – Nachdem mittlerweile immer mehr Fälle von Wählern bekannt werden, deren korrekt ausgefüllte Wahlkarten sich nachträglich öffneten, prüft das Innenministerium nun doch eine Wahlverschiebung. Das sagte Wolfgang Sobotka (ÖVP). Anfänglich hatte es von Seiten des Ministeriums geheißen dass dies rechtlich nicht möglich sei. Von Experten gab es dazu unterschiedliche Aussagen.

„Wenn eine ordnungsgemäße Durchführung der Wahl, auf Grund eines augenscheinlichen Produktionsfehlers nicht möglich ist, dann ist es meine Aufgabe als oberster Leiter der Wahlbehörde eine Verschiebung umgehend zu prüfen“, sagte Sobotka am Freitag in einer schriftlichen Stellungnahme.

Der Minister entschuldigte sich weiters für die technischen Unzulänglichkeiten. Details sollen nach Auskunft seiner Sprecherin kommende Woche bekannt gegeben werden. Nun soll offenbar eine Änderung der Verordnung, mit der der Wahltermin festgelegt wurde, durch Regierung und Hauptausschuss geprüft werden. Mit einer Entscheidung ist übereinstimmenden Berichten zufolge zu Beginn der kommenden Woche zu rechnen.

Grüne für Wahlverschiebung, Strache gegen Briefwahl

Grünen-Klubobfrau Eva Glawischnig plädiert angesichts der fehlerhaften Briefwahlkuverts für eine Verschiebung der Bundespräsidentenwahl. „Ich bin verärgert“, zeigte sich Glawischnig über das Agieren des Innenministeriums bei der Vorbereitung der Wahl „fassungslos“.

Auch die SPÖ ist für die Verschiebung der Bundespräsidentenwahl offen. „Eine Verschiebung ist natürlich das letzte Mittel, gar keine Frage. Aber wenn das notwendig ist, muss man auch darüber diskutieren und das prüfen“, sagte Bundeskanzler Christian Kern am Freitag im Ö1-Mittagsjournal. Klubchef Andreas Schieder befürchtet, dass eine verfassungskonforme Durchführung derzeit „schwer möglich ist“. Kern betonte, „dass jeder Österreicher die Möglichkeit haben muss, sein Wahlrecht auszuüben“. Klar für eine Verschiebung plädieren auch die NEOS, das Team Stronach ist dagegen.

FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache verlangte indes am Freitag via Facebook hingegen die Abschaffung der Briefwahl. „Im Inland gehört die Briefwahl abgeschafft! Nur jene Österreicher, welche im Ausland leben oder sich dort aufhalten, sollten mittels Briefwahl wählen können“, forderte er. Auch er zeigte sich verärgert: „Leben wir wirklich in einer Bananenrepublik? Hat dieses System Methode? Wann gibt es Konsequenzen für die Verantwortlichen?“ Die FPÖ profitiert üblicherweise am wenigsten von per Briefwahl abgegebenen Stimmen.

Klebstoff von Wahlkarten löste sich auf

In den letzten Tagen sind zahlreiche schadhafte Wahlkarten aufgetaucht, die wegen eines nicht haftenden Klebstoffes auseinandergefallen und damit ungültig geworden waren. Teilweise trat der Fehler erst auf, nachdem die Wahlkarte bereits ausgefüllt wurde. Die betroffenen Wählerinnen und Wähler haben damit keine Möglichkeit mehr, für der Wiederholung der Bundespräsidentenwahl eine gültige Stimme abzugeben.

Die verantwortliche Druckerei wurde vom Innenministerium aufgefordert, bis heute, Freitag, Klarheit über die Ursache des Produktionsfehlers zu liefern. Auf APA-Anfrage wollte die Firma kbprintcom.at dazu nichts sagen. Medienanfragen werden „angesichts der Wichtigkeit“ der Causa an das Innenministerium weiter verwiesen, denn: „Wir sind Lieferant der Wahlkarten und Auftragnehmer des BMI.“

Gesetzesbeschluss zur Absicherung nötig

Für die Verschiebung der Bundespräsidentenwahl wäre zumindest ein Beschluss von Regierung und Hauptausschuss über den neuen Termin nötig. Denkbar wäre ein Termin ab Mitte November. Der frühere ÖVP-Klubdirektor Werner Zögernitz plädiert gegenüber der APA dafür, das im Schnellverfahren rechtlich abzusichern. Verfassungsjurist Theo Öhlinger hält auch den Austausch defekter Wahlkarten für möglich.

Im Bundespräsidentenwahlgesetz ist die Verschiebung der Stichwahl nicht vorgesehen. Explizit geregelt ist lediglich die Verschiebung des ersten Wahlganges – und auch das nur für den Fall, dass ein Kandidat vor dem Wahltermin stirbt. In diesem Fall kann die Wahl um sechs bis zehn Wochen verschoben werden. Bezogen auf den aktuellen Wahltermin am 2. Oktober wäre das also zwischen 13. November und 11. Dezember.

Der Präsident des Instituts für Parlamentarismus und Demokratiefragen, Werner Zögernitz, plädiert dafür, die Verschiebung rechtlich abzusichern. Ein entsprechender Gesetzesbeschluss wäre – Einvernehmen bzw. zumindest Zweidrittelmehrheit vorausgesetzt – rasch möglich. „Man kann das innerhalb einer guten Woche absichern“, so Zögernitz. Auch in Koalitionskreisen war am Freitag zu hören, dass eine Gesetzesänderung nötig sein dürfte.

Öhlinger: Wahlkarten sehr wohl umtauschbar

Der Verfassungsjurist Theo Öhlinger hält eine Verschiebung im aktuellen Fall auch ohne Gesetzesänderung für möglich. Dass das Verfassungsgericht die Wahl aus diesem Grund aufheben könnte, glaub er im Gegensatz zu anderen Kollegen nicht. Immerhin würde die Verschiebung ja erfolgen, um eine ordnungsgemäße Wahl durchführen zu können. Öhlinger: „Die Entscheidung (des VfGH, Anm.) müsste absurderweise lauten: Weil die Wahl verschoben worden ist, heben wir sie auf, um sie noch einmal durchzuführen.“

Allerdings hält Öhlinger auch einen anderen Ausweg für möglich – nämlich den Austausch der defekten Wahlkarten. Hier steht das Innenministerium (wie auch Zögernitz) am Standpunkt, dass eine unterschriebene Wahlkarte nicht mehr ausgetauscht werden kann, weil der Wähler damit de facto bereits gewählt hat. Anders Öhlinger: „Der Wähler hat nicht gewählt. Er hat seine Unterschrift auf ein Formular gesetzt, das keine gesetzliche Wahlkarte ist.“ Denn laut Gesetz müsse eine Wahlkarte auf drei Seiten verschlossen und auf einer Seite verschließbar sein – und das sei bei den Wahlkarten mit Klebefehler eben nicht der Fall. „Insofern wäre der Austausch durchaus möglich.“ (TT.com/APA)