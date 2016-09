Wien - Die vom Verfassungsgerichtshof aufgetragene Wiederholung der Bundespräsidenten-Stichwahl wird auf den 4. Dezember verschoben. Der ursprünglich für 2. Oktober angesetzte Urnengang findet nun wegen der Pannenserie bei den Briefwahl-Kuverts erst am zweiten Adventsonntag statt. „Wir können nicht abschätzen, wie viele und welche dieser Wahlkarten sich noch öffnen könnten“, sagte Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Montag bei einer Pressekonferenz. Eine ordnungsgemäße Durchführung der Wahl am 2. Oktober könne daher nicht gewährleistet werden. Der Innenminister entschuldigte sich zugleich einmal mehr bei den Wählerinnen und Wählern.

„Einfaches Wahlkuvert“ der Staatsdruckerei

Laut Sobotka will man nun auf ein „einfaches Wahlkuvert“, wie es bis 2009 in Verwendung war, ausweichen. Außerdem soll die Staatsdruckerei mit der Herstellung beauftragt werden, sagte der Minister. Grund dieser Entscheidung sei gewesen, dass die Wahl „noch 2016“ stattfinden kann, betonte Sobotka weiters.

Als mögliche Termine nannte er zuerst den 27. November oder den 4. Dezember. Sobotka selbst präferierte den 27. November, da am 4. Dezember „kurz vor Nikolaus“ zahlreiche Veranstaltungen stattfinden würden, die gegen diesen Termin sprächen. Nach einem Treffen mit den Klubchefs einigte man sich am frühen Nachmittag dann aber schließlich trotzdem auf den 4. Dezember. Der neue Bundespräsident wird wegen des neuen Zeitplans damit voraussichtlich erst im Jänner 2017 angelobt und nicht mehr im Dezember dieses Jahres.

Neue Jungwähler kommen dazu

Für die Präsidentenwahl im Advent würde Sobotka eine Änderung des Wählerregisters „bevorzugen“. Dann wären auch jene stimmberechtigt, die in der Zwischenzeit 16 Jahre alt geworden sind. Dazu ist im Parlament eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig. Mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP, Grünen und NEOS, die für eine solche Lösung bereits im Vorfeld Präferenz gezeigt hatten, wäre diese gegeben. Auch darauf konnte man sich bereits am Montagnachmittag einigen.

Sobotka sprach von einem „engmaschigen parlamentarischen Szenario“, das in den nächsten Tagen geplant sei. Die Verschiebung der Wiederholung der Stichwahl wegen der Wahlkarten-Pannenserie soll vom Nationalrat mit einem eigenen Bundesgesetz und einer Reihe von Sonderbestimmungen beschlossen werden, mit dem das Bundespräsidentenwahlgesetz von 1971 geändert wird.

FPÖ erwägt Klage gegen die Republik

Die FPÖ kritisierte die Verschiebung umgehend scharf. „Die Regierung ist nicht in der Lage, eine korrekte Wahl fristgerecht sicherzustellen, die Peinlichkeiten nehmen kein Ende“, so Generalsekretär Herbert Kickl. Eine Reform der Briefwahl sei die einfachste und sauberste Lösung. „Stattdessen wird das Ansehen Österreichs durch eine Verschiebung der Wahl und legistische Flickschusterei weiter beschädigt und das Gesetz von einer rot-schwarz-grünen Allianz gedreht, gebeugt und gewendet“, so Kickl.

Laut presse.com, überlegen die Freiheitlichen auch einen Regress. Ein Wahlgang koste immerhin an die zwei Millionen Euro, wurde eine etwaige Klage gegen die Republik Österreich begründet. (TT.com, APA)