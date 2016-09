Innenpolitik

Heftiger Ideologiestreit: ÖVP und Kern liefern sich Schlagabtausch

Die ÖVP ließ am Mittwoch mit scharfer Kritik an den EU-Reformideen von Bundeskanzler Kern (SPÖ) aufhorchen. Kern sei ein „linker Ideologieträger“, meinte Finanzminister Schelling. ÖVP-Chef Mitterlehner sieht sich an den Kommunismus erinnert. Kern warf der ÖVP darauhin eine „rechte Ideologie“ vor.