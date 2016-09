Wien – Die Wahlwiederholung in Wien-Leopoldstadt hat einen Machtwechsel gebracht: Die Grünen schaffen klar den ersten Platz. Spitzenkandidatin Uschi Lichtenegger wird damit den roten Bezirksvorsteher Karlheinz Hora beerben. Die SPÖ rutscht auf Platz zwei ab. Die FPÖ muss sich wie schon beim ersten Urnengang im Oktober 2015 mit dem dritten Platz begnügen.

Laut dem vorläufigen Endergebnis (ohne Briefwahl, Anm.) kamen die Grünen auf 32,24 Prozent (2015: 22,15 Prozent). Die SPÖ rutschte auf 28,83 Prozent (2015: 38,64 Prozent) ab. Ein leichtes Plus setzte es für die FPÖ, die auf 24,94 Prozent (2015: 22,10 Prozent) kam. Die ÖVP musste mit 5,93 Prozent (2015: 7,08) ebenso ein Minus verschmerzen wie die NEOS, die laut vorläufigem Resultat auf 5,02 Prozent (2015: 5,68 Prozent) kamen. Auch Wien-Anders blieb mit 2,16 Prozent (2015: 2,77 Prozent) unter dem Ergebnis der Erstauflage.

Niedrige Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung ist bei der ersten Wiener Wahl-Reprise massiv gesunken: Betrug sie 2015 noch 64,68 Prozent, so schritten heute nur mehr 26,7 Prozent (19.181 Personen) der 71.845 Wahlberechtigten zur Urne. Einen neuen Stichtag gab es übrigens nicht. Es war exakt jener Personenkreis aufgerufen, ein neues Bezirksparlament zu bestimmen, der dies auch im Vorjahr tun durfte.

Deutliche Veränderungen ergeben sich auch in Sachen Mandate. Insgesamt 60 Sitze sind in der Bezirksvorstehung des zweiten Bezirks zu vergeben. Laut derzeitigem Stand können die Grünen davon 20 (plus sechs), die SPÖ 18 (minus sechs), die FPÖ 15 (plus eines), die ÖVP drei (minus eines), die NEOS wie bisher drei und Wien-Anders weiterhin ein Mandat für sich beanspruchen.

Das endgültige Resultat wird erst morgen, Montag, vorliegen. Dann wird auch verkündet, wie viele schadhafte Wahlkarten ausgetauscht werden mussten. Ursprünglich war dies bereits für heute, Sonntag, avisiert worden.

Freude bei Lichtenegger

Die grüne Neo-Bezirksvorsteherin der Wiener Leopoldstadt, Uschi Lichtenegger, hat nicht mit einem Wahlsieg gerechnet: „Ich bin überrascht und ich freue mich wahnsinnig“, sagte sie am Sonntag der APA. „Ich glaube, wir haben sehr viele Menschen erreicht mit unserem Weg des Miteinanders“, lautete ihre Erklärung für den Erfolg.

Die Grünen hätten gute Inhalte gehabt und einen Plan für den Bezirk. Als Beispiel nannte sie die Notwendigkeit qualitätsvoller Kinderbetreuungseinrichtungen oder den Schutz von Grünraum. Die Leopoldstadt sei jetzt schon sehr lebenswert, aber es gebe sehr viel zu tun, kündigte sie an. Wobei: „Heute wird noch gefeiert, ab morgen gearbeitet.“

Zunächste möchte Lichtenegger in ihrer neuen Funktion als Bezirksvorsteherin mit allen Parteien und Fraktionen reden: „Ich möchte den Weg gemeinsam gehen.“ Es sei wichtig, Gespräche zu führen - denn nur dann könne man auch umsetzen.

Gratulationen „zu diesem sensationellen Erfolg“ gab es am Wahlabend unter anderem von der Bundeschefin der Grünen, Eva Glawischnig. „Danke an alle Wählerinnen und Wähler, die den Grünen ihr Vertrauen gegeben habe“, teilte sie via Aussendung mit.

FPÖ rief Verfassungsgericht an

Die Wahl musste wiederholt werden, weil der VfGH dies für nötig erachtete. Er ordnete eine Neuaustragung an, nachdem es zu Unregelmäßigkeiten bei der Briefwahlauszählung im vergangenen Oktober gekommen war. Festgestellt wurde eine Differenz zwischen der Anzahl der in die Auszählung miteinbezogenen Briefwahlkarten und den tatsächlich gezählten Stimmen. Es waren 23 Stimmzettel zu viel, was daran liegen dürfte, dass auch nicht unterschriebene – und damit ungültige – Briefwahlkarten in die Auszählung gerutscht waren.

Die Diskrepanz wurde umgehend von der Behörde festgehalten. Pikant war jedoch: Die geringfügige Abweichung könnte wahlentscheidend gewesen sein, der Unterschied zwischen den Grünen, der damals zweitstärksten Partei, und der drittplatzierten FPÖ betrug nur 21 Stimmen. Die Freiheitlichen riefen daraufhin den VfGH an, denn die zweitplatzierte Fraktion hat Anrecht auf einen Vize-Bezirksvorsteher. (APA)