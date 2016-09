Von Cornelia Ritzer

Wien – Mit 28 Jahren zu jung und als Mitglied des regierungsnahen türkischen Verbandes Atib zu sehr Vertreter von nur einer großen Community: Das waren die Bedenken gegen Ibrahim Olgun, den neuen Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGiÖ). Die Wahlaufsichtsbeschwerde von Kultusgemeinden folgte, das Bundeskanzleramt hat diese jedoch abgewiesen.

Gestern, zwei Wochen danach, stellte der Theologe Olgun seine Pläne für die nächsten Jahre vor. Und dabei will er – offenbar auch als Reaktion auf seine Kritiker – innerhalb der Oberbehörde aller muslimischen Verbände auf Kommunikation setzen. „Es gibt genug zu tun für alle Muslime. Wir sind nicht nur für die türkische Community da“, betonte Olgun. Dass er ein „Atib-Mann“ sei, weist er „strikt“ zurück. Immerhin sei er nur für sein Studium in der Türkei gewesen, dagegen „20 Jahre in Österreich“. Ein Signal für die Betonung der Vielfalt ist auch die Wahl von Esad Memic, dem Vorsitzenden der islamischen Religionsgemeinde in Kärnten und ein Vertreter der bosnischen Muslime, zum Vizepräsidenten.

Auch nach außen plant Präsident Olgun, der sich als Vertreter eines „gemäßigten Islam“ sieht, zahlreiche Besuche – in den Moscheen, bei den staatlichen Behörden und anderen anerkannten Religionsgemeinschaften. Außerdem will sich die Glaubensgemeinschaft breiter aufstellen und eine eigene Flüchtlingsorganisation gründen. Diese solle parallel zu Caritas und Diakonie etwa Unterkünfte bereitstellen und Asylwerber versorgen. Olgun will damit „eine Last übernehmen“, also auch staatlichen Einrichtungen und anderen NGOs Arbeit abnehmen. Derzeit hapert es jedoch noch an der Finanzierung, denn allein durch die Mitgliedsbeiträge könne man die neuen Pläne nicht finanzieren. Er habe den Wunsch nach finanzieller Unterstützung – auch für Seelsorger in Gefängnissen und Krankenhäusern – im Bundeskanzleramt deponiert, so Olgun.

Abermals betonte das Oberhaupt von Österreichs Muslimen, dass Ideologisierung und Extremismus in der IGGiÖ und von den Imamen der Moscheen nicht geduldet werden.