Von Wolfgang Sablatnig

Wien – ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner will in der zweiten Oktoberhälfte zum Rednerpult schreiten und seine Positionen zur Wirtschaftspolitik darlegen. Eine erster Blick in die Themenliste zeigt, dass der Vizekanzler es darauf anlegt, sein Profil gegenüber dem Koalitionspartner SPÖ zu schärfen. Zufall oder nicht: Auch Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) will rund um den Nationalfeiertag, eine Standortbestimmung in Form einer Rede vornehmen.

Stehen also Neuwahlen vor der Tür? Nicht, wenn es nach Mitterlehners Aussagen in einem Gespräch mit Journalisten geht. „Es wäre demokratiepolitisch gefährlich und total sinnlos, wenn wir uns in der Regierung jetzt auch noch in die Luft sprengen“, erklärte er angesichts des laufenden Präsidentschaftswahlkampfes. „Dann ist überhaupt keine Sicherheit und Struktur mehr da.“

Freilich: Die „Neuwahlhysterie“ hat der Vizekanzler selbst angesprochen. Den Zustand der Koalition findet er angesichts wiederholt gebrochener Neustart-Versprechen „zum Haare raufen“. Auch ein langer Beitrag Kerns in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zur Wirtschaftspolitik stört Mitterlehner, weil er den Eindruck einer abgestimmten Vorgangsweise erwecke. Als mögliche Belastung für die rot-schwarze Koalition sehe er auch die Haltung zum Freihandelsabkommen CETA der EU mit Kanada.

Die Koalition müsse sich als Ausweg auf die Sacharbeit konzentrieren und mehr Teamgeist beweisen, fordert Mitterlehner. Die Zeit dafür sei begrenzt: „Wir haben genau diesen Herbst Zeit, um die Ernte, die wir uns vorgenommen haben, einzufahren.“ Gelinge das nicht, wären die Chancen für weitere Zusammenarbeit nicht gut.

Inhaltlich will Mitterlehner in seiner Rede den Weg zu einer „Motivationsgesellschaft“ aufzeigen. Eine Maschinensteuer lehnt er ab. Die Abschaffung der „kalten Progression“ mittels einer automatischen Anpassung der Tarife will er noch heuer ausverhandeln. Bei „überbordenden Regelungen“ Für Betriebe habe die ÖVP zwar auch immer wieder mitgespielt, jetzt wolle er aber eine Vereinfachung. Die Arbeitszeit müsse flexibler werden.

Auf ÖVP-Linie bleibt Mitterlehner auch bei der Deckelung der Mindestsicherung – nur die Wohnkosten sollten als Sachleistung dazukommen. Wer noch nicht lange in Österreich ist, solle auch nur eine „Mindestsicherung light“ beziehen.

Den direkten Konflikt mit Kern heute im Ministerrat muss Mitterlehner nicht austragen: Kern ist in New York bei der UNO.