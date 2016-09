Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Ganz einfach und schnell zum Schulschließfach: Keine Kosten für die Schule, kein Verwaltungsaufwand sowie kostenlose Lieferung und Montage. So wirbt einer der führenden Anbieter von Schulspinden auf seiner Homepage für sein Produkt. Zu schön um wahr zu sein? Nicht ganz. Denn während das Schulbudget unbelastet bleibt, werden Schülerinnen und Schüler beziehungsweise deren Eltern zur Kasse gebeten: Je nach Größe beträgt die Miete für einen Spind im Schuljahr zwischen 25 und 37 Euro, zuzüglich einer Kaution in der Höhe von 18 Euro. Alleine in Innsbruck hat besagter Anbieter in fünf Schulen seine Spinde aufgestellt.

Doch nicht alles spielt sich in diesem Preissegment ab. Laut einer Erhebung durch die Arbeiterkammer Tirol können die Kosten für die Anmietung von Schulspinden nämlich bis zu 90 Euro betragen. „Inakzeptabel“, wie AK-Präsident Erwin Zangerl unlängst meinte, der darin einen weiteren Schritt in Richtung Privatisierung der öffentlichen Schule ortet.

Als eine „hatscherte Notlösung“, mit der man wenig Freude haben kann, bezeichnet der Obmann der Tiroler Elternvereine, Peter Retter, die Tatsache, dass private Firmen mit der Vermietung von Spinden in Schulen ein Geschäft machen. Dort, wo neue Schulen gebaut werden, würden in Sachen Infrastruktur wie Garderoben und Spinde die Anforderungen eines zeitgemäßen Schulbetriebes berücksichtigt, erklärt Retter. Für das Nachrüsten in älteren Schulen fehle aber wie so oft das Geld. Entweder müssten dann Elternvereine einspringen und Spindwände organisieren, oder es finden eben externe Unternehmen ihren Weg in die Schulen. „Dabei wäre es schon Aufgabe der Schule, die Spinde zur Verfügung zu stellen“, macht Retter klar. Angesichts der ohnehin hohen Kosten, die Eltern im Laufe eines Schuljahres zu tragen hätten, handle es sich bei den Spindgebühren um eine zusätzliche Belastung.

Wenig Freude mit gebührenpflichtigen Spinden haben auch die Schülervertreter. „Grundsätzlich sind Zahlungen, die Eltern- und Schülerschaft betreffen, aus unserer Sicht unerwünscht“, erklärt AHS-Landesschulsprecher Johann Katzlinger. „Insbesondere, da im Schulbudget sehr wohl Geld für Spinde vorgesehen wäre.“ Dass externe Firmen im schulischen Bereich für Spinde kassieren, sei jedenfalls nicht zielführend.

Dass auch das Bildungsministerium mit den privaten Anbietern in den Schulen seine Probleme hat, zeigt ein Erlass, den das Ministerium Ende August veröffentlich hat. Darin wird an die gesetzlich festgeschriebene Schulgeldfreiheit erinnert und daran, dass Schulen die erforderliche Einrichtung und Ausstattung unentgeltlich bereitstellen müssen: „Eine Überwälzung der finanziellen Belastung aus dieser Verpflichtung auf Eltern oder Schüler ist jedenfalls nicht zulässig.“

Der Landesschulrat für Tirol hat daraufhin eine Erhebung bei den Tiroler Bundesschulen durchgeführt. „In der weitaus überwiegenden Zahl der Fälle werden von den Schulen Verwahrungsmöglichkeiten angeboten, für die keine Kosten anfallen“, heißt es dazu gestern gegenüber der TT. Im Großteil der anderen Schulen, in denen auch Spinde von Drittanbietern Verwendung finden, für die Mietkosten zu entrichten sind, stünden daneben Spinde der Schulen zur Verfügung, die gratis genutzt werden könnten. In diesen Fällen beruhe das Anmieten der kostenpflichtigen Spinde von Drittanbietern auf freiwilliger Basis.

Inzwischen ist laut Landesschulrat auch geklärt, wie in der Causa mit bestehenden Verträgen zwischen Firmen und Schulen zu verfahren ist. So habe das Ministerium bestätigt, dass bestehende Verträge auslaufen können. In der Zwischenzeit sei man seitens des Landesschulrates bemüht, gemeinsam mit den Schulen rechtlich konforme Lösungen zu finden, un dabei auch die Wünsche von Eltern und Schülern zu berücksichtigen.