Wien – System-Aussteiger und selbsternannter Wutbürger Roland Düringer hat es getan: Er hat seine eigen Partei gegründet, mit dem Namen „Meine Stimme gilt“. Die Tage, wo er zum Nichtwählen aufgerufen hat, scheinen damit auf jeden Fall vorbei zu sein. Er plane den Antritt bei den kommenden Nationalratswahlen. Das kündigte er auf seinem Online-Blog (http://gueltigestimme.at) In weiteren Videos erklärt Düringer, dass er „all jenen Menschen, die bei den angebotenen Parteien kein Angebot für sich finden“, die Möglichkeit geben wolle, „am Prozess teilzunehmen - und zwar gültig“. Außerdem sei das Projekt auch als Kunstprojekt bzw. an. Die Satzung der Partei mit dem Namen „Ab jetzt G!LTs“ wurde demnach bereits am Mittwoch im Innenministerium hinterlegt.

Zu geplanten Inhalten äußerte sich Düringer in dem rund zweiminütigen Video nur wage. „Ich bin der Taxler. Die Partei ist das Taxi (...) und sie dürfen dann alle mitfahren, ich bring die Fuhr wohin, mehr kann ich nicht tun.“

Gegründet hat Düringer auch eine eigene Facebook-Gruppe mit dem Titel „Politkollegium", die das Projekt begleiten soll. (APA)