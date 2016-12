Innsbruck – „Druck sieht anders aus.“ So reagiert der Sprecher von Innenminister Wolfgang Sobotka (VP), Andreas Großschartner, auf Recherchen der TT zur Wahlkartenauszählung nach der Bundespräsidentenwahl. Für die Verkündigung des Endergebnisses wartete das Ministerium am 5. Dezember noch auf die Auszählung der 10.400 Wahlkartenstimmen von Innsbruck-Land. Obwohl die Wahlbehörde bereits am Nachmittag mitgeteilt hatte, dass man zu 99 Prozent erst am Dienstag fertig werde, soll das Ministerium nicht lockergelassen haben. Von mehrfachen Telefonanrufen aus Sobotkas Kabinett ist die Rede, wie der TT vom Land bestätigt wurde.

Die Anrufe interpretierte man als Aufforderung des Ministeriums, doch noch am Montag ein Ergebnis zu liefern. Großschartner bejahte die Telefonate, „aber wir wollten nur Gewissheit haben, ob es sich ausgeht oder nicht“. Mit „massivem Druck“ habe das sicher nichts zu tun gehabt. „Wir haben bereits im Vorfeld nicht ausgeschlossen, dass das Ergebnis erst am Dienstag feststehen könnte“, betont Großschartner abschließend.

Im Land ist man trotzdem über das Innenministerium empört, schließlich stand die Wahlkommission Innsbruck-Land diesmal unter besonderer Beobachtung. Und das habe Wien gewusst, heißt es. Zum einen ermittelt die Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen Rechtswidrigkeiten bei der Briefwahlauszählung im Mai. Und wie jetzt bekannt wurde, überwachten just in Innsbruck-Land zwei Wahlbeobachter der OSZE die Auszählung. Nach einem klärenden Gespräch soll das Ministerium dies letztlich auch eingesehen haben. Und Innsbruck-Land lieferte am 6. Dezember. (pn)