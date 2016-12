Von Carmen Baumgartner-Pötz

Wien – 100 Prozent Zustimmung entlockten Parteichefin Eva Glawischnig Anerkennung und einen Scherz: „Das hab’ ich noch nicht gehabt“, meinte sie in Richtung des neuen Bundesgeschäftsführers Robert Luschnik. 28 von 28 Stimmen hatte er gestern im erweiterten Bundesvorstand bekommen.

Der 49-Jährige tritt die Nachfolge von Stefan Wallner an, der 2009 von der Caritas zu den Grünen gekommen war. Wallner stand für einen Professionalisierungskurs und managte – das geben auch Kritiker zu – die Partei mit starker Hand. Luschnik, seit 1994 bei den Grünen, soll diesen Kurs fortsetzen. Er ist Profi, war an fünf Regierungsverhandlungen auf Landesebene beteiligt und zuletzt Klubdirektor, gemeinsam mit Doris Schmidauer, der Ehefrau des designierten Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen.

Apropos VdB: Zwar geben sich die Grünen demütig und räumen ein, nur ein „Teil der Bewegung“ gewesen zu sein, aber den Schwung aus der erfolgreichen Kampagne will man mitnehmen. Luschniks Lehre aus dem Wahlkampf: Man könne mit dem Eintreten für Werte eine Wahl gegen Parteien wie die FPÖ gewinnen. Und ohne Aktivisten, die für Van der Bellen gelaufen sind, vereinnahmen zu wollen: Diesen Leuten wolle man ein Angebot machen. Themen, auf die die Grünen setzen werden: Junge Wähler, ökologische Modernisierung und soziale Gerechtigkeit sowie eine klare Europaorientierung. Glawischnig betonte außerdem, dass die Grünen als einzige Partei garantiert keine Regierungszusammenarbeit mit der FPÖ eingehen würden.

Also alles eitel Wonne in der Partei? Mitnichten. Anfang der Woche hatte ein öffentlich ausgetragener Schlagabtausch zwischen Partei-Urgestein Peter Pilz (62) und Glawischnig für Aufsehen bei politischen Beobachtern gesorgt. Pilz, Sicherheitssprecher und vor langer Zeit Entdecker Van der Bellens für die Politik, forderte zum wiederholten Mal einen linkspopulistischen Kurs seiner Partei. Glawischnig nannte das entbehrlich und mutmaßte, Pilz sei wohl fad – was dieser am Donnerstag auch prompt aus dem Parlament twitterte: „Mir ist fad.“ Nur ein rebellierender Abgeordneter oder zeichnen sich Flügelkämpfe bei den Grünen ab? Für die strategische Ausrichtung der Grünen gebe es einstimmige Beschlüsse, stellte Luschnik klar. Und Glawischnig betonte, dass die Grünen in Bund und Ländern, anders als etwa die ÖVP, sehr wohl auf einer Linie agieren könnten.