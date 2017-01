Von Carmen Baumgartner-Pötz

Wien – Nun sag, wie hältst du es mit dem Bundesheer? Diese abgewandelte Gretchenfrage wird sich der designierte Bundespräsident Alexander Van der Bellen dieser Tage ebenfalls stellen müssen. Denn das Staatsoberhaupt ist auch Oberbefehlshaber des Bundesheeres. Eine der bekanntesten Verfassungsbestimmungen über das höchste Amt, welche in der Realität unterschiedlich ausgelegt werden kann, je nach Affinität zu den Herren und Damen in Uniform. Natürlich muss der Bundespräsident nicht zur Weihnachtsfeier der Garde in die Maria-Theresien-Kaserne bei Schloss Schönbrunn kommen. Aber Heinz Fischer hat es in elf von zwölf Dienstjahren in der Hofburg geschafft – und in dem einen Jahr, in dem er verhindert war, die damalige Nationalratspräsidentin Barbara Prammer „zu seinen Gardesoldaten“ geschickt. So etwas hinterlässt Eindruck bei den Damen und Herren in Uniform, Fischer war bei der Truppe hochgeschätzt.

Der Pitztaler Stefan Kirch­ebner, seit 10 Jahren Kommandant der Garde, hat den im Sommer verabschiedeten Bundespräsidenten fast über seine gesamte Amtszeit begleitet. „Wir brauchen keinen internationalen Vergleich zu scheuen“, hat Fischer seiner Truppe einmal ein besonderes Lob ausgesprochen. Und jetzt kommt also „der Neue“, von dem man noch nicht wisse, wie er das Amt anlegt. Das macht den Beginn der Beziehung zwischen Van der Bellen und dem Bundesheer natürlich spannend, auch wenn dem neuen Oberbefehlshaber kraft seines Amtes ohnehin Respekt und Gehorsam entgegengebracht wird.

Die Brücke zwischen dem Bundesheer im Allgemeinen und dem Bundespräsidenten ist die so genannte Adjutantur in der Präsidentschaftskanzlei. Unter Heinz Fischer umfasste sie drei Personen: Generalmajor Gregor Keller als Adjutant (er geht in Pension), Oberst Ewald Grumböck (sein Vize) und Oberwachtmeister Armin Eugl (Sekretär). Ob es auch in Zukunft bei einer dreiköpfigen Besetzung bleibt, ist laut Van-der-Bellen-Sprecher Reinhard Pickl-Herk noch nicht entschieden, auch die Nachbesetzung von Keller ist noch offen. In dieser Frage kommt wieder einmal das historische Faktum dieser Wahl zum Tragen: Bisher war es immer so, dass der Verbindungsmann dem SPÖ- oder ÖVP-Lager zumindest zurechenbar war. Einen deklarierten Grünen gibt es unter den Offizieren mit Generalstabsausbildung und Studienabschluss allerdings nicht. „Unsere Generäle sind in dieser Hinsicht aber sehr flexibel“, formuliert es mit Augenzwinkern ein Bundesheer-Insider, der namentlich nicht genannt werden will. Aus dem Van-der-Bellen-Büro heißt es, dass das Parteibuch keine Rolle spielt.

Auch wenn also der Adjutant noch nicht fixiert ist, die Garde hat schon ein paar Bundespräsidenten-Termine im Kalender eingetragen: zuallererst die Angelobung mit Ehrenbataillon bzw. Festakt am 26. Jänner, tags darauf die Kranzniederlegung am Zentralfriedhof an den Ehrengräbern der verstorbenen Bundespräsidenten und den Neujahrsempfang des diplomatischen Corps.

Für alle Termine mit militärischer Begleitung erhält der Bundespräsident ein genaues Briefing, mit der Zeit kommt, so weiß es Gardechef Kirchebner, eine gewisse Routine ins Spiel. „Ein Auftritt der Garde bei Staatsbesuchen ist die Visitenkarte der Republik“, erklärt der Pitztaler. „Heinz Fischer hat das immer sehr würdevoll und souverän gemacht“, streut er dem Altbundespräsidenten Rosen. Ob auch Alexander Van der Bellen einmal mit einem eigenen Marsch geehrt wird wie Fischer, steht in den Sternen. „Automatismus gibt es da keinen.“