Von Matthias Reichle

Kaunertal – „Wir sind bereits in Abstimmung mit der Präsidentschaftskanzlei“, berichtet Thomas Saurer. Beim Repräsentationschef des Landes laufen alle Fäden für die Tiroler Delegation, die zur Angelobung des neuen Staatsoberhaupts Alexander Van der Bellen nach Wien fahren wird, zusammen. Angeführt wird sie zwar von Landeshauptmann Günther Platter, die Hauptrolle dürften aber die Kaunertaler spielen. In der Heimatgemeinde des neuen Bundespräsidenten, in der er die ersten Lebensjahre verbracht hat, wurde österreichweit das beste Wahlergebnis erzielt. Auch dort laufen die Vorbereitungen für einen Auftritt in Wien auf Hochtouren. „Wir würden mit einer großen Delegation – den Schützen und der Musikkapelle – in Wien aufmarschieren“, erklärt Bürgermeister Pepi Raich nach ersten Gesprächen mit den Obleuten. Auch die Vereine sind noch beim Koordinieren der Veranstaltung, inoffiziell habe man aber bereits grünes Licht erhalten.

Raich rechnet, dass insgesamt 80 Kaunertaler nach Wien reisen werden – „zwei Busse brauchen wir da leicht“. Schützenhauptmann Franz Schmid ist euphorisch. „Wir fahren mit 50, 60 Schützen hinunter. Da fliegen die Fetzen, wir sind voll motiviert.“ Man werde am Vortag anreisen und sich am Abend mit Van der Bellen treffen, verrät er den vorläufigen Plan. Bis dahin wird freilich trainiert, um sich bei den Wienern nicht zu blamieren, so Schmid.

Was genau die Aufgabe der Kaunertaler sein wird, ist derzeit noch offen, betont Saurer. Es gebe verschiedene Bestandteile der Zeremonie, die übernommen werden könnten. Geplant sei außerdem, dass Abordnungen anderer Traditionsvereine aus Tirol mitreisen. Finanziell werde es einen Landesbeitrag zum Aufmarsch der Kaunertaler geben, versprach er. Mit dem Tourismusverband stehe man noch in Verhandlung. Dort sieht man einen Auftritt der Region sehr positiv, wie TVB-Geschäftsführerin Michaela Gasser betont. Für sie ist eine starke Repräsentanz aus dem Tal auch eine tolle Tourismuswerbung.