Wien/Berlin – Nach dem mutmaßlichen Attentat auf einen Berliner Weihnachtsmarkt werden die österreichischen Sicherheitskräfte bis 9. Jänner in verstärkte Alarmbereitschaft versetzt. Das hat Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Dienstag angekündigt. Demnach gibt es aber keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung. Einen Grund, öffentliche Weihnachts- oder Silvesterfeiern zu meiden, sieht der Minister nicht.

Dass der in Deutschland zunächst verhaftete Tatverdächtige über Österreich eingereist ist, konnte Sobotka am Vormittag nicht verifizieren. Allerdings stellte sich am Nachmittag ohnehin heraus, dass es sich bei dem Pakistani nicht um den Täter handeln soll. „Die Welt“ berichtete unter Berufung auf Polizeikreise, dass der falsche Mann festgenommen worden sein soll.

Polizei in Tirol erhöht Präsenz

Auch die Tiroler Polizei setzt nach dem Anschlag in Berlin auf eine sichtbar erhöhte Präsenz von Exekutivkräften. „Wir fahren hoch, was hochgefahren werden kann“, sagte Tirols Landespolizeidirektor Helmut Tomac im Gespräch mit der APA. Die Präsenz im öffentlichen Raum, vor allem bei Christkindlmärkten und Kaufhäusern, werde nochmals verstärkt, so Tomac.

Die erhöhte Präsenz betreffe sowohl die Polizei als auch die Sondereinheit Cobra sowie den Verfassungsschutz. Auch die „Verfügbarkeit von Mannstärke“ für den Anlassfall werde 24 Stunden am Tag gegeben sein. „Zudem tritt man mit Veranstaltern von Großveranstaltungen in Kontakt. Dabei geht es etwa um die Evaluierung der Sicherheitskonzepte“, erklärte der Landespolizeidirektor. Unter diese Großveranstaltungen würden etwa der Innsbrucker Bergsilvester oder eben Weihnachtsmärkte fallen.

„Die Botschaft muss sein, dass man sich nicht einschüchtern lassen soll und darf“, appellierte Tomac an die Bevölkerung. Es gebe keine unmittelbar erhöhte Gefährdungslage.

Adventmarkt-Betreiber sollen Sicherheitskonzept überarbeiten

Die Einsatzeinheiten der Polizei, die Cobra und die Flughafenpolizei werden laut Sobotka österreichweit in „verstärkte Alarmbereitschaft“ versetzt. Außerdem forderte der Minister die Veranstalter auf, die Sicherheitskonzepte für Weihnachtsmärkte zu überarbeiten. Im Gegensatz zu Deutschland gebe es aber weder auf Social Media noch auf sonstigen Kanälen Hinweise auf konkrete Bedrohungen.

Kein Zusammenhang mit Deutschland besteht laut Sobotka übrigens bei der gestrigen Razzia in einem Salzburger Flüchtlingsheim. Hier bestehe der Verdacht auf ein Verbrechen, aber „kein Terrorverdacht“, betonte der Minister.

Platter will intensivere Kontrollen

Tirols Landeshauptmann Günter Platter forderte bereits zuvor angesichts des Anschlags in Berlin die Kontrollen am Brenner noch zu intensivieren. Trotzdem könne man auch durch „noch so gute Kontrollen“ derartige Anschläge nicht zu 100 Prozent verhindern, meinte Platter bei der Regierungspressekonferenz am Dienstag. Das Grenzmanagement am Brenner solle vorerst nicht hochgefahren werden, so Platter.

Platter bekundete den Angehörigen der Opfer seine Solidarität und sprach von einem „feigen und widerwärtigen“ Anschlag. Man dürfte sich jetzt aber nicht kleinkriegen lassen und seine Lebensweise ändern. „Lasst euch nicht einschüchtern“, appellierte er an die Bevölkerung.

Das wichtigste sei nun Ängste abzubauen, erklärte LH-Stv. Ingrid Felipe (Grüne). Aber auch sie erinnerte daran, dass es auch durch die besten Sicherheitssysteme keine 100 prozentige Garantie gebe, derartige Anschläge zu verhindern.

„Nicht vor Terrorismus in die Knie gehen“

Sobotka betonte, dass sich Anschläge von selbst radikalisierten Attentätern nicht in jedem Fall verhindern ließen. „Wir dürfen den Menschen nicht einreden, dass sie die 100-prozentige Sicherheit haben“, betonte Sobotka. Auch die Absage der Silvesterfeiern oder das Meiden von Weihnachtsmärkten wäre aus seiner Sicht die falsche Reaktion: „Wenn eine demokratische Gesellschaft vor Terrorismus in die Knie geht, ist es das falsche Signal.“

„Ich glaube, absolute Sicherheit gibt es nicht“, sagte auch Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ). Es dürfe aber nicht passieren, dass solche Bilder zur Normalität werden. Wie auch Sobotka äußerte SP-Klubchef Andreas Schieder sein Mitgefühl für die Verwandten der Opfer.

Sobotka sieht islamische Gemeinschaft gefordert

Den Terror will Sobotka präventiv bekämpfen: Verdächtige würden überwacht, die Bevölkerung sei aufgerufen, verdächtige Vorfälle zu melden. Diesbezüglich werde man ab 1. Jänner das Programm „Gemeinsam Sicher“ intensivieren. Erfolge sieht er bei der „Deradikalisierung“, wo man im Vorjahr noch 115 Fälle gehabt habe, heuer aber nur noch 15. Außerdem müsse die EU-Außengrenze gesichert und die Flüchtlingsbewegung über das Mittelmeer „abgestellt“ werden.

Gefordert sieht Sobotka allerdings auch die islamische Religionsgemeinschaft. Hier brauche es, nicht nur in Europa, sondern weltweit, einen Prozess ähnlich der europäischen Aufklärung: „Es darf nicht sein, dass eine Religion in die Geiselhaft von Verbrechern genommen wird.“ (TT.com, APA)